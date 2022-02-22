https://arabic.sputniknews.com/20220222/ميدفيديف-سيبلغ-سعر-الغاز-في-أوروبا-2000-يورو-بعد-قرار-ألمانيا-بشأن-التيار-الشمالي-2-1059000569.html
ميدفيديف: سيبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2"
ميدفيديف: سيبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2"
توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن يبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو ألفي يورو، بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:08+0000
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روسيا
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اقتصاد
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وقال ميدفيدف: "أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته بوقف اعتماد خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، حسنًا مرحبًا بكم في العالم الجديد، حيث سيدفع الأوروبيون قريبًا 2000 يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز!".وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-يجب-أن-تشمل-العقوبات-الغربية-الإغلاق-الكامل-لمشروع-التيار-الشمالي-2-1058987405.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
ميدفيديف: سيبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2"
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توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن يبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو ألفي يورو، بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2".
وقال ميدفيدف: "أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته بوقف اعتماد خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، حسنًا مرحبًا بكم في العالم الجديد، حيث سيدفع الأوروبيون قريبًا 2000 يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز!".
وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد.
وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع "التيار الشمالي 2"، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.
واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.