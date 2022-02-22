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https://arabic.sputniknews.com/20220222/نائب-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يبحث-خروج-المرتزقة-مع-لجنة-55-صور-1059022274.html
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث "خروج المرتزقة" مع لجنة "5+5"... صور
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث "خروج المرتزقة" مع لجنة "5+5"... صور
عقد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم
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وذكر بيان صادر عن المجلس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية.كما تناول الخطوات العملية المتخذة "لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية".وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.
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أخبار ليبيا اليوم

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث "خروج المرتزقة" مع لجنة "5+5"... صور

20:22 GMT 22.02.2022
© Sputnik . MAHER EL SHAERYعبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
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عقد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
وذكر بيان صادر عن المجلس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية.
© Sputnik . MAHER EL SHAERYعبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
كما تناول الخطوات العملية المتخذة "لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية".
© Sputnik . MAHER EL SHAERYعبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.
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