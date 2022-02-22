https://arabic.sputniknews.com/20220222/نائب-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يبحث-خروج-المرتزقة-مع-لجنة-55-صور-1059022274.html
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث "خروج المرتزقة" مع لجنة "5+5"... صور
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث "خروج المرتزقة" مع لجنة "5+5"... صور
عقد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:22+0000
2022-02-22T20:22+0000
2022-02-22T20:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وذكر بيان صادر عن المجلس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية.كما تناول الخطوات العملية المتخذة "لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية".وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث "خروج المرتزقة" مع لجنة "5+5"... صور
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عقد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
وذكر بيان صادر عن المجلس، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية.
كما تناول الخطوات العملية المتخذة "لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية".
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي
على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.