https://arabic.sputniknews.com/20220222/ناقد-مصري-يتحدث-عن-تدهور-صحة-الفنان-سمير-صبري-1058987761.html
ناقد مصري يتحدث عن تدهور صحة الفنان سمير صبري
ناقد مصري يتحدث عن تدهور صحة الفنان سمير صبري
كشف الناقد المصري طارق الشناوي حقيقة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري ودخوله إلى المستشفى. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:15+0000
2022-02-22T10:15+0000
2022-02-22T10:15+0000
أخبار الفنانين في مصر
سمير صبري
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وحسب ما نشره الشناوي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن كل ما تردد عن حالة سمير صبري الصحية مجرد إشاعات لا أساس لها.وطالب الشناوي بالتوقف عن إطلاق تلك الشائعات، لافتا إلى أن سمير يمارس عمله بطريقة اعتيادية من داخل المستشفى.وعن سبب وجوده بالمستشفى قال الشناوي: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".يشار إلى أن آخر ظهور للفنان المصري سمير صبري، كان على كرسي متحرك خلال مشاركته حلقة نقاشية بعنوان "فن العمر الجميل"، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 53، وذلك بسبب عملية جراحية في قدمه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, سمير صبري
ناقد مصري يتحدث عن تدهور صحة الفنان سمير صبري
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كشف الناقد المصري طارق الشناوي حقيقة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري ودخوله إلى المستشفى.
وحسب ما نشره الشناوي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن كل ما تردد عن حالة سمير صبري
الصحية مجرد إشاعات لا أساس لها.
وطالب الشناوي بالتوقف عن إطلاق تلك الشائعات، لافتا إلى أن سمير يمارس عمله بطريقة اعتيادية من داخل المستشفى.
وقال: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".
وعن سبب وجوده بالمستشفى قال الشناوي: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".
يشار إلى أن آخر ظهور للفنان المصري سمير صبري
، كان على كرسي متحرك خلال مشاركته حلقة نقاشية بعنوان "فن العمر الجميل"، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 53، وذلك بسبب عملية جراحية في قدمه.