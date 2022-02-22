https://arabic.sputniknews.com/20220222/نجيب-ساويرس-يقدم-نصيحة-للحكومة-المصرية-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1059007300.html

نجيب ساويرس يقدم نصيحة للحكومة المصرية بسبب الأزمة الأوكرانية

نجيب ساويرس يقدم نصيحة للحكومة المصرية بسبب الأزمة الأوكرانية

نصح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بالعمل لمواجهة ارتفاع أسعار القمح في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T15:52+0000

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وكتب ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه فيه أكثر من 7 ملايين متابع، مطالبا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، بشراء كميات من القمح وتخزينها في ظل توقعات باندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.وكتب ساويرس في تغريدته: "نصيحة لوزير التموين .. لازمً نسرع بشراء وتخزين القمح قبل حرب اوكرانيا و روسيا ! هما بينتجوا 30 %من إنتاج القمح في العالم و لو قامت حرب كل ده مش هيتوفر و الأسعار هتولع".وتحتل مصر المركز الأول من حيث استيراد القمح في العالم، وتأتي إلى جانب لبنان وليبيا من أكثر الدول العربية التي تعتمد على القمح من روسيا وأوكرانيا.وروسيا تأتي في المركز الأول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كلا من أوكرانيا وروسيا وما إن كانت قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي، قال الوزير إن "وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق"، مضيفا، بحسب موقع "مصراوي"، "لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل من ما قبل ذلك"، مرجعا ذلك إلى "حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا؛ ما دفع إلى زيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى".

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