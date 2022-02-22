"نوع من البشر"... أغنية جديدة تتسبب في أزمة بين "روتانا" ورابح صقر
© AFP 2022الفنان السعودي رابح صقر
© AFP 2022
تسببت الأغنية الجديدة للفنان السعودي رابح صقر، في إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات متبادلة بينه وبين شركة "روتانا".
جاء ذلك في تغريدات على "تويتر" نشرتها "روتانا" وعلق عليها رابح صقر خلال اليومين الماضيين.
بدأت القصة بتدوينة "روتانا"، التي تحدثت فيها عن أغنية رابح صقر الجديدة التي تحمل عنوان "نوع من البشر".
وقالت "روتانا" في نص التدوينة: "جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد؟… ترى باقي يوم واحد بس على نوع من البشر".
جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد ؟ 😌— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) February 20, 2022
ترى باقي يوم وااااحد بس على #نوع_من_البشر 🏃🏻♂️@RabehSaqer
#الصقر22#روتانا#RotanaMusic@DeezerMENA pic.twitter.com/Jvlxfx2fx3
ورد رابح صقر بتغريدة نصها: "سؤال… شركة روتانا سعوديه؟؟؟ ولا… لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر"، لكنه لم يوضح المقصود من تدوينته.
لكن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا رد بتغريدة يقول نصها: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض".
روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل انواع البشر الله يحفظك🌹— سالم الهندي (@salhendi) February 21, 2022
ولفت إلى أنها تضم نخبة من فناني الوطن العربي وأنها تعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر، بينما قال مدير إدارة الفنون الشعبية في روتانا، في تدوينة أخرى إن "روتانا هي من هي من صنعت رابح صقر".
وتفاعل رابح صقر مع تدوينة سالم الهندي، التي أورد فيها اسم الوليد بن طلال، بالقول: "لله يطول بعمره الوليد بن طلال ويحب الكوادر السعودية"، لكنه نشر تدوينة أخرى لاحقا، تحدث فيها عن أغنيته الجديدة.
جمهوري الغالي— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 21, 2022
أهديكم أغنيتي الثانية #نوع_من_البشر من ألبومي #rabeh2022 , واتمنى تنال أعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل بأذن الله 🙏❤️https://t.co/y3HldBEZ5g pic.twitter.com/rj7CuWnqzX
وقال نصها: "جمهوري الغالي أهديكم أغنيتي الثانية نوع من البشر من ألبومي الجديد وأتمنى تنال أعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل".