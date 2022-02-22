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"نوع من البشر"... أغنية جديدة تتسبب في أزمة بين "روتانا" ورابح صقر
"نوع من البشر"... أغنية جديدة تتسبب في أزمة بين "روتانا" ورابح صقر
تسببت الأغنية الجديدة للفنان السعودي رابح صقر، في إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات متبادلة بينه وبين شركة "روتانا". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:58+0000
2022-02-22T16:58+0000
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جاء ذلك في تغريدات على "تويتر" نشرتها "روتانا" وعلق عليها رابح صقر خلال اليومين الماضيين.بدأت القصة بتدوينة "روتانا"، التي تحدثت فيها عن أغنية رابح صقر الجديدة التي تحمل عنوان "نوع من البشر".وقالت "روتانا" في نص التدوينة: "جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد؟… ترى باقي يوم واحد بس على نوع من البشر".ورد رابح صقر بتغريدة نصها: "سؤال… شركة روتانا سعوديه؟؟؟ ولا… لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر"، لكنه لم يوضح المقصود من تدوينته.لكن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا رد بتغريدة يقول نصها: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض".ولفت إلى أنها تضم نخبة من فناني الوطن العربي وأنها تعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر، بينما قال مدير إدارة الفنون الشعبية في روتانا، في تدوينة أخرى إن "روتانا هي من هي من صنعت رابح صقر".وتفاعل رابح صقر مع تدوينة سالم الهندي، التي أورد فيها اسم الوليد بن طلال، بالقول: "لله يطول بعمره الوليد بن طلال ويحب الكوادر السعودية"، لكنه نشر تدوينة أخرى لاحقا، تحدث فيها عن أغنيته الجديدة.وقال نصها: "جمهوري الغالي أهديكم أغنيتي الثانية نوع من البشر من ألبومي الجديد وأتمنى تنال أعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل".
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

"نوع من البشر"... أغنية جديدة تتسبب في أزمة بين "روتانا" ورابح صقر

16:58 GMT 22.02.2022
© AFP 2022الفنان السعودي رابح صقر
الفنان السعودي رابح صقر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022
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تسببت الأغنية الجديدة للفنان السعودي رابح صقر، في إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات متبادلة بينه وبين شركة "روتانا".
جاء ذلك في تغريدات على "تويتر" نشرتها "روتانا" وعلق عليها رابح صقر خلال اليومين الماضيين.
بدأت القصة بتدوينة "روتانا"، التي تحدثت فيها عن أغنية رابح صقر الجديدة التي تحمل عنوان "نوع من البشر".
وقالت "روتانا" في نص التدوينة: "جمهور أبو صقر جاهزين ولا بعد؟… ترى باقي يوم واحد بس على نوع من البشر".
ورد رابح صقر بتغريدة نصها: "سؤال… شركة روتانا سعوديه؟؟؟ ولا… لبنانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علشان نتفاهم مع نوع من البشر"، لكنه لم يوضح المقصود من تدوينته.
لكن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا رد بتغريدة يقول نصها: "روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض".
ولفت إلى أنها تضم نخبة من فناني الوطن العربي وأنها تعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر، بينما قال مدير إدارة الفنون الشعبية في روتانا، في تدوينة أخرى إن "روتانا هي من هي من صنعت رابح صقر".
وتفاعل رابح صقر مع تدوينة سالم الهندي، التي أورد فيها اسم الوليد بن طلال، بالقول: "لله يطول بعمره الوليد بن طلال ويحب الكوادر السعودية"، لكنه نشر تدوينة أخرى لاحقا، تحدث فيها عن أغنيته الجديدة.
وقال نصها: "جمهوري الغالي أهديكم أغنيتي الثانية نوع من البشر من ألبومي الجديد وأتمنى تنال أعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل".
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