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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/هل-أنت-مع-اعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين؟-1058998335.html
هل أنت مع اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
هل أنت مع اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
22.02.2022, سبوتنيك عربي
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تغطية أحداث دونباس
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استطلاعات الرأي, опросы
هل أنت مع اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟
13:36 GMT 22.02.2022
(تم التحديث:
13:54 GMT 22.02.2022
)
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
احتفالات في أحد شوارع مدينة دونيتسك بقرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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