https://arabic.sputniknews.com/20220222/واشنطن-ترحب-بقرار-ألمانيا-وقف-عملية-ترخيص-مشروع-التيار-الشمالي-2-1059001440.html
واشنطن ترحب بقرار ألمانيا وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2"
واشنطن ترحب بقرار ألمانيا وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2"
أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بقرار ألمانيا، وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:19+0000
2022-02-22T14:19+0000
2022-02-22T14:19+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أجرينا مشاورات وثيقة مع ألمانيا ونرحب بإعلانها وقف ترخيص المشروع".وأضافت ساكي "الرئيس بايدن أوضح أنه إذا احتلت روسيا أوكرانيا فسنعمل مع ألمانيا لضمان ألا يمضي مشروع التيار الشمالي 2 قدما".وكان المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق اليوم، قد أمر وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد، معتبرا أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.هذا وتوقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن يبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو ألفي يورو، بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ارتفاع-كبير-بأسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-قرار-المستشار-الألماني--1058995689.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا
واشنطن ترحب بقرار ألمانيا وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2"
تابعنا عبر
أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بقرار ألمانيا، وقف عملية ترخيص مشروع "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أجرينا مشاورات وثيقة مع ألمانيا ونرحب بإعلانها وقف ترخيص المشروع".
وأضافت ساكي "الرئيس بايدن أوضح أنه إذا احتلت روسيا أوكرانيا فسنعمل مع ألمانيا لضمان ألا يمضي مشروع التيار الشمالي 2 قدما".
وكان المستشار الألماني
أولاف شولتس في وقت سابق اليوم، قد أمر وزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع "التيار الشمالي 2" من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد، معتبرا أن هذا الإجراء "خطوة ضرورية"، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
هذا وتوقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
أن يبلغ سعر الغاز في أوروبا 2000 يورو ألفي يورو، بعد قرار ألمانيا بشأن "التيار الشمالي 2".