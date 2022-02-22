https://arabic.sputniknews.com/20220222/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-بنكين-في-روسيا-و42-من-الشركات-التابعة-لهما-1059024750.html
واشنطن تفرض عقوبات على بنكين في روسيا و42 من الشركات التابعة لهما
واشنطن تفرض عقوبات على بنكين في روسيا و42 من الشركات التابعة لهما
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على المؤسستين الماليتين VEB وPromsvyazbank الروسيين وكذلك 42 من الشركات التابعة لهما، وذلك على خلفية... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T21:30+0000
2022-02-22T21:30+0000
2022-02-22T21:30+0000
تغطية أحداث دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الخزانة، في بيان "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسستين ماليتين مهمتين في تمويل صناعة الدفاع الروسية هما بنك VEB ومؤسسة Promsvyazbank جنبًا إلى جنب مع 42 من الشركات التابعة لهما".وأضاف البيان "تلعب هذه المؤسسات المالية أدوارًا مهمة في الاقتصاد الروسي، حيث تمتلك أصولًا مجمعة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".ونوه بأنه "نواصل مراقبة تصرفات روسيا وإذا قامت بغزو أوكرانيا بشكل أكبر، فسوف تفرض الولايات المتحدة بسرعة عقوبات اقتصادية موسعة سيكون لها تأثير شديد ودائم على الاقتصاد الروسي".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تفرض عقوبات على بنكين في روسيا و42 من الشركات التابعة لهما
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على المؤسستين الماليتين VEB وPromsvyazbank الروسيين وكذلك 42 من الشركات التابعة لهما، وذلك على خلفية اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت الخزانة، في بيان "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسستين ماليتين مهمتين في تمويل صناعة الدفاع الروسية هما بنك VEB ومؤسسة Promsvyazbank جنبًا إلى جنب مع 42 من الشركات التابعة لهما".
وأضاف البيان "تلعب هذه المؤسسات المالية أدوارًا مهمة في الاقتصاد الروسي، حيث تمتلك أصولًا مجمعة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".
ونوه بأنه "نواصل مراقبة تصرفات روسيا وإذا قامت بغزو أوكرانيا بشكل أكبر، فسوف تفرض الولايات المتحدة بسرعة عقوبات اقتصادية موسعة سيكون لها تأثير شديد ودائم على الاقتصاد الروسي".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.
ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".