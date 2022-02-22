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https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-إماراتي-لا-يمكن-التعليق-على-مسألة-عودة-إمدادات-إيران-إلى-سوق-النفط-1058987639.html
وزير إماراتي: لا يمكن التعليق على مسألة عودة إمدادات إيران إلى سوق النفط
وزير إماراتي: لا يمكن التعليق على مسألة عودة إمدادات إيران إلى سوق النفط
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن التعليق على مسألة عودة إمدادات إيران إلى السوق. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأشار الوزير إلى أن عودة إيران المحتملة إلى السوق، لا يمكن التعليق عليها حتى يتم التوصل إلى اتفاق نووي، حسب وكالة رويترز".وأضاف المزروعي أنه لا يمكن أيضا التعليق على الاتفاق النووي لأنه "لم يحدث".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-النفط-الانتقال-إلى-الطاقة-النظيفة-هي-من-أولويات-العراق-1058955911.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير إماراتي: لا يمكن التعليق على مسألة عودة إمدادات إيران إلى سوق النفط

10:10 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBسهيل المزروعي
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن التعليق على مسألة عودة إمدادات إيران إلى السوق.
وأشار الوزير إلى أن عودة إيران المحتملة إلى السوق، لا يمكن التعليق عليها حتى يتم التوصل إلى اتفاق نووي، حسب وكالة رويترز".
صورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
وزير النفط: الانتقال إلى الطاقة النظيفة هي من أولويات العراق
أمس, 14:22 GMT
وأضاف المزروعي أنه لا يمكن أيضا التعليق على الاتفاق النووي لأنه "لم يحدث".
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