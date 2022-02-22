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https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-إيراني-لدى-روسيا-وإيران-وقطر-احتياطيات-غاز-كبيرة-ولا-يمكن-التنبؤ-بمستقبل-السوق-1058978455.html
وزير إيراني: لدى روسيا وإيران وقطر احتياطيات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق
وزير إيراني: لدى روسيا وإيران وقطر احتياطيات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وروسيا وقطر لديها احتياطيات غاز كبيرة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T07:03+0000
2022-02-22T07:03+0000
أخبار إيران
روسيا
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وحسب وكالة رويترز، أكد جواد أوجي، أنه لا يعرف كيف سيكون المستقبل في هذا القطاع.ويزور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قطر، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
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أخبار إيران, روسيا

وزير إيراني: لدى روسيا وإيران وقطر احتياطيات غاز كبيرة ولا يمكن التنبؤ بمستقبل السوق

07:03 GMT 22.02.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiمشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وروسيا وقطر لديها احتياطيات غاز كبيرة.
وحسب وكالة رويترز، أكد جواد أوجي، أنه لا يعرف كيف سيكون المستقبل في هذا القطاع.
ويزور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قطر، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
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