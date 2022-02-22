https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-البترول-المصري-إنتاجنا-من-الغاز-الطبيعي-يوفر-الاحتياجات-المحلية-والفائض-نصدره-للخارج-1058990827.html
وزير البترول المصري: إنتاجنا من الغاز الطبيعي يوفر الاحتياجات المحلية والفائض نصدره للخارج
وزير البترول المصري: إنتاجنا من الغاز الطبيعي يوفر الاحتياجات المحلية والفائض نصدره للخارج
أكد وزير البترول المصري، طارق المُلا، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوفر احتياجات السوق المحلية ويتم تصدير الفائض للخارج، لافتا إلى أن مصر ليس لديها مشاكل حول... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المُلا، في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره القطري، على هامش المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بخصوص قناة السويس ومشاريع الطاقة، إن "إنتاج مصر في الوقت الحالي من الغاز الطبيعي يمكننا من توفيق احتياجات السوق المحلية... والفائض يمكننا من تصديره للخارج".وأوضح الوزير المصري إلى أنه يتم استهلاك الغاز بكثرة في مصر في فصل الصيف ولذلك يصبح التصدير للخارج أقل، على حد قوله.وأكد المُلا "ليس لدينا أي مشاكل حول ذلك لأننا قمنا بتحديد الحدود البحرية وكانت هناك نقاشات مع قبرص واليونان وتركيا حول هذا الموضوع"، متابعا "لا توجد خلافات مع تركيا حول الحدود البحرية في شرق المتوسط".وفي ما يتعلق بلبنان، أشار المُلا أن أنبوب توصيل الغاز للبنان يخضع حاليا للإصلاح في غضون 3 أسابيع ويتم التنسيق لإعادة البدء مجددا في تصديره، وبين "كنا نقوم بتصدير الغاز المصري للبنان ولكن في الـ 10 سنوات الماضية تم وقف هذا الإمداد لعدة أسباب".
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وزير البترول المصري: إنتاجنا من الغاز الطبيعي يوفر الاحتياجات المحلية والفائض نصدره للخارج
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أكد وزير البترول المصري، طارق المُلا، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوفر احتياجات السوق المحلية ويتم تصدير الفائض للخارج، لافتا إلى أن مصر ليس لديها مشاكل حول الحقوق البحرية مع تركيا نتيجة لتحديد الحدود البحرية بينهما.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المُلا، في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيره القطري، على هامش المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز
، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بخصوص قناة السويس ومشاريع الطاقة، إن "إنتاج مصر في الوقت الحالي من الغاز الطبيعي يمكننا من توفيق احتياجات السوق المحلية... والفائض يمكننا من تصديره للخارج".وأوضح الوزير المصري إلى أنه يتم استهلاك الغاز بكثرة في مصر في فصل الصيف ولذلك يصبح التصدير للخارج أقل، على حد قوله.
وبين المُلا أنه فيما يتعلق بالمشروعات سواء في تركيا أو الإمارات أو غيرها من الدول لبناء خطوط نقل الغاز والمواد البترولية لتكون بديلة عن قناة السويس "هذا شأن هذه الدول لا نستطيع التدخل فيها طالما لا تمس بسيادتنا على أو تتعارض معنا أو تمس بثرواتنا".
وأكد المُلا "ليس لدينا أي مشاكل حول ذلك لأننا قمنا بتحديد الحدود البحرية وكانت هناك نقاشات مع قبرص واليونان وتركيا حول هذا الموضوع"، متابعا "لا توجد خلافات مع تركيا حول الحدود البحرية في شرق المتوسط".
وفي ما يتعلق بلبنان، أشار المُلا أن أنبوب توصيل الغاز للبنان يخضع حاليا للإصلاح في غضون 3 أسابيع ويتم التنسيق لإعادة البدء مجددا في تصديره، وبين "كنا نقوم بتصدير الغاز المصري
للبنان ولكن في الـ 10 سنوات الماضية تم وقف هذا الإمداد لعدة أسباب".