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وزير الخارجية السوري: دمشق تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما
وزير الخارجية السوري: دمشق تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما
أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:43+0000
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وقال المقداد خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".وأعلن المقداد تضامن الشعب السوري مع شعبي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع الدولتين الجديدتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية السوري: دمشق تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما

06:43 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / OMAR SANADIKIوزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد
وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / OMAR SANADIKI
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أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.
وقال المقداد خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".
وأعلن المقداد تضامن الشعب السوري مع شعبي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع الدولتين الجديدتين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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