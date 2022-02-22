https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-الخارجية-السوري-دمشق-تدعم-قرار-الاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-وستتعاون-معهما-1058977943.html
وزير الخارجية السوري: دمشق تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما
وزير الخارجية السوري: دمشق تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما
أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:43+0000
2022-02-22T06:43+0000
2022-02-22T07:41+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم العربي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047390554_0:15:2831:1607_1920x0_80_0_0_38e74596b74e7a7de5b450a3eccabe78.jpg
وقال المقداد خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".وأعلن المقداد تضامن الشعب السوري مع شعبي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع الدولتين الجديدتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1047390554_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1737f9fe48bf0627632b472e5784a4aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية السوري: دمشق تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما
06:43 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.
وقال المقداد خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".
وأعلن المقداد تضامن الشعب السوري مع شعبي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع الدولتين الجديدتين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.