https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-الطاقة-القطري-لا-نستطيع-التنبؤ-بارتفاع-أسعار-الغاز-نتيجة-الأحداث-في-أوكرانيا-1058990143.html

وزير الطاقة القطري: لا نستطيع التنبؤ بارتفاع أسعار الغاز نتيجة الأحداث في أوكرانيا

وزير الطاقة القطري: لا نستطيع التنبؤ بارتفاع أسعار الغاز نتيجة الأحداث في أوكرانيا

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن رشيد الكعبي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت أسعار الغاز سترتفع أم لا نتيجة الأحداث في أوكرانيا،... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T10:57+0000

2022-02-22T10:57+0000

2022-02-22T10:57+0000

العالم

قطر

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الوزير القطري، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المصري، طارق المُلا، على هامش المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغازالذي تستضيفه الدوحة، إنه "لا نستطيع التنبؤ بما إذا كانت أسعار الغاز سترتفع أم لا نتيجة الأحداث في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز غير مرتبط بالوضع في أوكرانيا ولكنه يعود إلى نقص الاستثمارات في صناعة الغاز.وأوضح الوزير القطري، أن العديد من الدول الأوروبية تواصلت مع بلاده لتوريد الغاز، متابعا: "نورد الغاز بنسبة تصل إلى 40%... ونود أن نبرهن للمستهلكين أننا جديرون بتلك الثقة".من جهة ثانية، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، في وقت سابق اليوم، إن الدول المنتجة للغاز لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تسلم صباح اليوم، رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين، حيث سلم الرسالة وزير الطاقة والمعادن الروسي، نيكولاي شولغينوف، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بفندق شيراتون الدوحة، بحسب بيان من الديوان الأميري القطري.وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في بلاده سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وجدد آل ثاني، خلال حديثه في المؤتمر، الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، ومستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.وتكتسب قمة رؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية إضافية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وتزايد المخاوف الأوروبية من أن توقف روسيا إمدادات الغاز إلى القارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/أمير-قطر-يتسلم-رسالة-خطية-من-بوتين-1058987253.html

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