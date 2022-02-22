https://arabic.sputniknews.com/20220222/وزير-خارجية-فرنسا-يلغي-لقائه-المقرر-مع-لافروف-يوم-الجمعة-المقبل-1059016799.html
وزير خارجية فرنسا يلغي لقائه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل
وزير خارجية فرنسا يلغي لقائه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T18:15+0000
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وقال لودريان في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع الجمعة مع لافروف سيمضي قدما "لا لن يتم".وكان لودريان، قد وجه يوم الاثنين، دعوة إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، لزيارة باريس، في 25 شباط/ فبراير الجاري، من أجل عقد اجتماعات تحضيرية للقمة المقررة مبدئيا بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين.وبحسب بيان الخارجية الفرنسية، وافق لافروف على هذه الدعوة.كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا.وكشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا" إذا تم تصعيد النزاع.ويأتي ذلك على خلفية توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، موضحا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، بحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-لا-تشمل-بوتين-1059014977.html
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أخبار فرنسا , روسيا, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, العالم
وزير خارجية فرنسا يلغي لقائه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل
18:15 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 18:27 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع الجمعة مع لافروف سيمضي قدما "لا لن يتم".
وكان لودريان
، قد وجه يوم الاثنين، دعوة إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، لزيارة باريس، في 25 شباط/ فبراير الجاري، من أجل عقد اجتماعات تحضيرية للقمة المقررة مبدئيا بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين.
وبحسب بيان الخارجية الفرنسية، وافق لافروف على هذه الدعوة.
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، على فرض حزمة عقوبات ضد روسيا.
وكشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا" إذا تم تصعيد النزاع.
ويأتي ذلك على خلفية توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، موضحا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس بوتين
، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، بحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.