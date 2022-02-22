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https://arabic.sputniknews.com/20220222/وكالة-محادثات-لشراء-مدفوعات-بنك-أبو-ظبي-في-صفقة-بأكثر-من-مليار-دولار-1058997946.html
وكالة: محادثات لشراء مدفوعات بنك أبو ظبي في صفقة بأكثر من مليار دولار
وكالة: محادثات لشراء مدفوعات بنك أبو ظبي في صفقة بأكثر من مليار دولار
قالت أنباء اليوم، إن شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول، تسعى لشراء عمليات المدفوعات في بنك أوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:28+0000
2022-02-22T13:28+0000
اقتصاد
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وأكد التقرير نقلا عن مصادر مطلعة، أن وحدة المدفوعات "ماجناتي" يجري تقييمها بما يزيد على مليار دولار أمريكي. وأضاف تقرير بلومبرغ أن الصفقة يمكن لها أن تجتذب أيضا عطاءات من ساعين آخرين للشراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/كندا-تجمد-الحسابات-المصرفية-للمحتجين-1058795030.html
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اقتصاد

وكالة: محادثات لشراء مدفوعات بنك أبو ظبي في صفقة بأكثر من مليار دولار

13:28 GMT 22.02.2022
© shutterstockالتضخم الاقتصادي
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© shutterstock
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قالت أنباء اليوم، إن شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول، تسعى لشراء عمليات المدفوعات في بنك أوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.
وأكد التقرير نقلا عن مصادر مطلعة، أن وحدة المدفوعات "ماجناتي" يجري تقييمها بما يزيد على مليار دولار أمريكي.
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
كندا تجمد الحسابات المصرفية للمحتجين
18 فبراير, 10:13 GMT
وأضاف تقرير بلومبرغ أن الصفقة يمكن لها أن تجتذب أيضا عطاءات من ساعين آخرين للشراء.
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