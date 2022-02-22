https://arabic.sputniknews.com/20220222/ولي-عهد-الكويت-يؤكد-للسيسي-الدور-الهام-للجالية-المصرية-في-عملية-البناء-والتنمية-في-بلاده-1058994204.html

ولي عهد الكويت يؤكد للسيسي الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في بلاده

ولي عهد الكويت يؤكد للسيسي الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في بلاده

أكد ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "الدور الهام ‏للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T12:32+0000

2022-02-22T12:32+0000

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كما أكد للسيسي خلال استقباله للسيسي في قصر بيان بالكويت على "التقدير والمودة التي تكنها الكويت لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلديهما"، وفقا لبيان رسمي من الرئاسة المصرية.و"ثمّن ولي العهد الكويتي للرئيس المصري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك"، وفقا للبيان المصري.من ناحيته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه معه "خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط بلديهما، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، فضلا عن التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية".وتبادل الرئيس المصري مع ولي العهد الكويتي في لقائهما "وجهات النظر حول أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كذلك تم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية".ومن المقرر أن يناقش السيسي مع أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين، خاصة الملفات الأمنية والاقتصادية.وتشهد الكويت قمة مصرية كويتية للتشاور والتنسيق حول عدة قضايا وأزمات إقليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/سفير-الكويت-لدى-القاهرة-بعد-لقاء-السيسي-أصبح-لمصر-قيادة-تعد-نموذجا-يحتذى-به-1054867941.html

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