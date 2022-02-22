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ولي عهد دبي ينشر فيديو "أجمل مبنى على وجه الأرض"

ولي عهد دبي ينشر فيديو "أجمل مبنى على وجه الأرض"

نشر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الثلاثاء، فيديو لـ"أجمل مبنى على وجه الأرض". 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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وكان محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري، أن إمارته ستفتتح هذا المبنى في تاريخ 22/02/2022.ونشر حمدان بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مرفقة بشريط فيديو من داخل وخارج "أجمل مبنى على وجه الأرض"، أو ما يسمى بـ"متحف المستقبل" في إمارة دبي.ويبلغ ارتفاع المبنى 77 مترا، وهو أيقونة معمارية حيث يعد الأجمل على وجه الأرض، كما أنه محطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.ويشار إلى أن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، قد قال في الثالث من الشهر الجاري، إن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض، الشهر الجاري.ونشر محمد بن راشد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أعلن من خلالها أن أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه بلاده للعالم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.وكتب حاكم دبي، قائلا: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022"، موضحا أن العام 2022 سيكون عاما استثنائيا لدولة الإمارات.

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