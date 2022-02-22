https://arabic.sputniknews.com/20220222/ياسمين-رئيس-تعلن-طلاقها-من-المخرج-هادي-الباجوري-1058989445.html
ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري
ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري
أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، اليوم الثلاثاء، خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:39+0000
2022-02-22T13:39+0000
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وقالت ياسمين رئيس، عبر حسابها بموقع تويتر، إن "عشرتها كانت طويلة مع زوجها لكنها لم تدم".واستشهدت رئيس في ذلك بآية قرآنية عن الطلاق.وأثار الخبر عاصفة من التعليقات من جمهورها، الذي تمنى لها "الخير" بعد الطلاق.وكانت ياسمين قد ظهرت خلال الأيام السابقة، وهي تؤدي العمرة.وياسمين رئيس ممثلة مصرية لها عدد كبير من الأعمال، آخرها مسلسل "60 دقيقة" والذي عرض عبر منصة نتفيلكس، وعملت من قبل مع المخرج الراحل الكبير محمد خان، في فيلم "فتاة المصنع"، كما قدمت أغنية مع المطرب المصري حسن شاكوش.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن
ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري
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أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، اليوم الثلاثاء، خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري.
وقالت ياسمين رئيس
، عبر حسابها بموقع تويتر، إن "عشرتها كانت طويلة مع زوجها لكنها لم تدم".
واستشهدت رئيس في ذلك بآية قرآنية عن الطلاق.
وأثار الخبر عاصفة من التعليقات من جمهورها، الذي تمنى لها "الخير" بعد الطلاق.
وكانت ياسمين قد ظهرت خلال الأيام السابقة، وهي تؤدي العمرة.
وياسمين رئيس ممثلة مصرية لها عدد كبير من الأعمال، آخرها مسلسل "60 دقيقة" والذي عرض عبر منصة نتفيلكس، وعملت من قبل مع المخرج الراحل الكبير محمد خان، في فيلم "فتاة المصنع"، كما قدمت أغنية مع المطرب المصري حسن شاكوش.