https://arabic.sputniknews.com/20220222/-آبي-أحمد-يوجه-رسالة-جديدة-إلى-مصر-والسودان-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي-من-أجل-مصلحتهم-1059000217.html

‏ آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي... "من أجل مصلحتهم"

‏ آبي أحمد يوجه رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي... "من أجل مصلحتهم"

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد ‏النهضة.‏ 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T14:08+0000

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وقال في خطاب له، خلال الجلسة الجلسة الثالثة الطارئة لمجلس النواب الإثيوبي: "بصوص سد النهضة والبحر الأحمر، نريد التعاون مع مصر والسودان، وكما وعدنا نقوم بتوليد الطاقة وإطلاق المياه النقية، والمياه الصادرة من الروافد العليا للنيل الأزرق في إثيوبيا متاحة لجميع البلدان الثلاثة، ونحن جاهزون طالما يوجد حل يفيدنا جميعا".وأردف: "لا ينبغي أن تكون إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تشجع على توقيع وتنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني مع دول حوض النهر، ومن أجل مصلحتهم الخاصة، فإن جميع البلدان مضطرة للانضمام".وتأتي رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى مصر والسودان اليوم بعد احتفاله مؤخرا بانطلاق المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبي أحمد، في افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة من سد النهضة، قوله إن "لدى إثيوبيا رغبة ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة".وأضاف: "المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر"، متابعا: "سد النهضة سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون".وفي مايو/ أيار 2010، وقعت 5 دول منبع على اتفاقية إطار تعاونية للحصول على المزيد من المياه من نهر النيل، وهي خطوة عارضتها بشدة مصر والسودان، بحسب الوكالة الإثيوبية.ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/-آبي-أحمد-عن-توليد-الكهرباء-في-سد-النهضة-أخبار-جيدة-لقارتنا-ودول-المصب-1058889638.html

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