https://arabic.sputniknews.com/20220222/-الجيش-الأمريكي-يغتال-أحد-شيوخ-أبرز-القبائل-العربية-بعملية-إنزال-جوي-شرقي-سوريا-1058995485.html

الجيش الأمريكي يغتال أحد شيوخ أبرز القبائل العربية بعملية إنزال جوي شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يغتال أحد شيوخ أبرز القبائل العربية بعملية إنزال جوي شرقي سوريا

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها التعسفية ضد أبناء العشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي حيث قامت بإطلاق النار على أحد وجهاء قبيلة البكارة أثناء عملية... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T12:57+0000

2022-02-22T12:57+0000

2022-02-22T12:57+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/01/1046162987_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_b57f5f512be5a5e865299b6c4565270e.jpg

ونقل مراسلا "سبوتنيك" في محافظتي دير الزور والحسكة شرقي سوريا عن مصادر محلية أن إبراهيم خليل العمار، وهو أحد شيوخ عشيرة (البورحمة) التي تعد أبرز عشائر قبيلة (البكارة) العربية قتل، فجر اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالي له.وتابعت المصادر أن عملية القتل جاءت إثر تنفيذ طيران الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً على بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".وكشفت المصادر أن أكثر من 12 سيارة مصفحة تابعة لمسلحي تنظيم "قسد"، شاركت في عملية المداهمة ضد منزل الشيخ المقتول بدعم من طيران "التحالف الدولي " المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي، كما تم اعتقال شقيق الشيخ المقتول، وهو تاجر يعمل في تجارة (القمح والشعير)، مضيفة أن بلدة الدحلة وقراها تشهد حالة من الاستنفار والغضب الشعبي من قبل أبناء القبائل العربية.ويُعد الشيخ إبراهيم العمار هو ثاني أحد شيوخ عشيرة البوحمة - البكارة الذي يقتل في بلدة الدحلة بعد الشيخ علي الويس، الذي قتل منتصف عام 202م، في استهدافات طالت حينها عدة شخصيات من شيوخ العشائر الموالين للدولة السوريّة، أبرزهم امطشر الهفل واطليوش الشتات، وهما من كبار شيوخ قبيلة العقيدات، وأعقبتها حينها مواجهات خاضها أبناء العشائر في المنطقة ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكية و”قسد ” خلّفت قتلى وحرق مقرات تعود للميليشيا المذكورة.وكان مسلحون مجهولون أقدموا على اغتيال الشيخ علي سلمان الويس مختار بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وميلشيات "قسد" الخاضعة له، وهو أحد وجهاء قبيلة البكارة العربية.وقال وقتها الشيخ نواف راغب البشير، شيخ قبيلة البكارة في سوريا والوطن العربي في تصريح لـ "سبوتنيك" إن الشيخ علي سلمان الويس تعرض للاغتيال صباح يوم الجمعة (31 تموز/ يوليو)، أثناء توجهه إلى أداء صلاة عيد الأضحى في جامع البلدة، مشيرا إلى أن "الأهالي عثروا عليه ملقىً على الأرض وأن عملية القتل تمت بسلاح مزود بكاتم صوت، نظرًا لعدم سماع أي صوت لإطلاق الرصاص".في سياق متصل تواصل العناصر الموالية لقوات الاحتلال الامريكي ممارساتها ضد أبناء العشائر العربية بإغلاق كافة المعابر النهرية التي تربط مناطق سيطرتها وتمنع المواطنين من الوصول إلى مناطق الدولة السورية .وتابعت المصادر أن عملية القتل جاءت إثر تنفيذ طيران الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً على بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".وكشفت المصادر أن أكثر من 12 سيارة مصفحة تابعة لتنظيم "قسد" شاركت في عملية المداهمة ضد منزل الشيخ المقتول بدعم من طيران "التحالف الدولي " المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي، كما تم اعتقال شقيق الشيخ المقتول ،وهو تاجر يعمل في تجارة ( القمح و الشعير )، مضيفة أن بلدة الدحلة وقراها تشهد حالة من الاستنفار والغضب الشعبي من قبل أبناء القبائل العربية.والشيخ إبراهيم العمار هو ثاني شيوخ عشيرة (البوحمة- قبيلة البكارة) الذي يقتل في بلدة الدحلة بعد الشيخ علي الويس الذي قتل منتصف في تموز 2010م في سياق استهدافات طالت حينها عدة شخصيات من شيوخ العشائر الموالين للدولة السوريّة، أبرزهم امطشر الهفل واطليوش الشتات، وهما من كبار شيوخ قبيلة (العقيدات) العربية، وأعقبتها حينها مواجهات خاضها أبناء العشائر في المنطقة ضد وجود قوات الاحتلال الأمريكية و”قسد ”خلّفت قتلى وحرق مقرات تعود للميليشيا المذكورة.مقتل أحد شيوخ العشائر العربية في عملية إنزال جوي للجيش الأمريكي شرقي سورياوأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت انزالا جوي في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشمالي الشرقي بمساندة من عناصر مليشيا قسد الموالية لها وأثناء الانزال قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشيخ ابراهيم العمار وهذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات ومداهمة تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور ضد أبناء العشائر العربية .

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي