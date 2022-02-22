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بوتين: اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
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بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون اتحادي يصادق على المعاهدة بين الاتحاد الروسي وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بشأن الصداقة... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:57+0000
2022-02-22T16:30+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
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وبحسب موقع الكرملين على الإنترنت، سيتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وكان الرئيس الروسي قد وقع، أمس الإثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ووجه بضمان حفظ السلام بالجمهوريتين.وجاء في مرسوم الرئيس "على القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما".
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العالم, روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

15:57 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 22.02.2022)
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بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون اتحادي يصادق على المعاهدة بين الاتحاد الروسي وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بشأن الصداقة والتعاون.
وبحسب موقع الكرملين على الإنترنت، سيتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وكان الرئيس الروسي قد وقع، أمس الإثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ووجه بضمان حفظ السلام بالجمهوريتين.
وجاء في مرسوم الرئيس "على القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني15:45 GMT
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