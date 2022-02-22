https://arabic.sputniknews.com/20220222/-بوتين-يوقع-القوانين-الفيدرالية-المتعلقة-باتفاقيات-الصداقة-والتعاون-مع-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059008087.html
بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون اتحادي يصادق على المعاهدة بين الاتحاد الروسي وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بشأن الصداقة... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:57+0000
2022-02-22T15:57+0000
2022-02-22T16:30+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103604/31/1036043190_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_b15b85b3bd1b25992d872a461bdc68fe.jpg
وبحسب موقع الكرملين على الإنترنت، سيتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وكان الرئيس الروسي قد وقع، أمس الإثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ووجه بضمان حفظ السلام بالجمهوريتين.وجاء في مرسوم الرئيس "على القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103604/31/1036043190_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_afaea6a9b4424c9d36134c3e0186c4a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يصادق على معاهدات الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
15:57 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون اتحادي يصادق على المعاهدة بين الاتحاد الروسي وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بشأن الصداقة والتعاون.
وبحسب موقع الكرملين على الإنترنت، سيتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وكان الرئيس الروسي قد وقع، أمس الإثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ووجه بضمان حفظ السلام بالجمهوريتين.
وجاء في مرسوم
الرئيس "على القوات المسلحة الروسية تنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك استجابة لطلبات مناسبة من قبل رئيسيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب اتفاقتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة المبرمين معهما".