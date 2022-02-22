مدفيديف: الغرب لم يتعلم الدرس والحديث الدبلوماسي مع أوكرانيا غير مجد
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova/
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الحديث مع المعتدي بالدبلوماسية فقط أمر لا جدوى منه.
وقال مدفيديف للصحفيين، معلقا على ممارسات كييف في دونباس: "روسيا لم تستطع تحمل هذه الهمجية ولا جدوى من التحدث مع المعتدي بلغة الدبلوماسية فقط ، تجب مساءلته من موقع القوة".
وأشار مدفيديف إلى أن حلف الناتو والولايات المتحدة لم يتعلما الدرس من اعتراف روسيا بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، واقتربا بسخرية من الحدود الروسية.
وقال بهذا الصدد: "في عام 2008 اتخذت قرارا صعبا بالاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. باستخدام القوة العسكرية والإرادة السياسية، ساعدت روسيا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأرواح. وأعطت درسا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكل من كانت لديه نوايا عدوانية ضد مواطني روسيا. ومع ذلك، فإن حلف الناتو لم يتعلم الدرس، واستمر في الاقتراب بشكل ساخر ومتعجرف من حدود روسيا، بتوسيع دائرة الأعضاء المحتملين في الحلف".
وشدد مدفيديف على أن الغرب ساعد كييف في تخريب اتفاقيات مينسك وإطلاق القوميين والحكومة الضعيفة برئاسة الرئيس الحالي.
وقال بهذا الصدد: "في عام 2008 اتخذت قرارا صعبا بالاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. باستخدام القوة العسكرية والإرادة السياسية، ساعدت روسيا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأرواح. وأعطت درسا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكل من كانت لديه نوايا عدوانية ضد مواطني روسيا. ومع ذلك، فإن حلف الناتو لم يتعلم الدرس، واستمر في الاقتراب بشكل ساخر ومتعجرف من حدود روسيا، بتوسيع دائرة الأعضاء المحتملين في الحلف".
وشدد مدفيديف على أن الغرب ساعد كييف في تخريب اتفاقيات مينسك وإطلاق القوميين والحكومة الضعيفة برئاسة الرئيس الحالي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.