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الخارجية الروسية تعلق على احتمال عقد اجتماع بين لافروف وبلينكن بعد الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/-مدفيديف-الغرب-لم-يتعلم-الدرس-والحديث-الدبلوماسي-مع-أوكرانيا-غير-مجد-1058976789.html
مدفيديف: الغرب لم يتعلم الدرس والحديث الدبلوماسي مع أوكرانيا غير مجد
مدفيديف: الغرب لم يتعلم الدرس والحديث الدبلوماسي مع أوكرانيا غير مجد
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الحديث مع المعتدي بالدبلوماسية فقط أمر لا جدوى منه. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T05:56+0000
2022-02-22T05:56+0000
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روسيا
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وقال مدفيديف للصحفيين، معلقا على ممارسات كييف في دونباس: "روسيا لم تستطع تحمل هذه الهمجية ولا جدوى من التحدث مع المعتدي بلغة الدبلوماسية فقط ، تجب مساءلته من موقع القوة".وأشار مدفيديف إلى أن حلف الناتو والولايات المتحدة لم يتعلما الدرس من اعتراف روسيا بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، واقتربا بسخرية من الحدود الروسية.وقال بهذا الصدد: "في عام 2008 اتخذت قرارا صعبا بالاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. باستخدام القوة العسكرية والإرادة السياسية، ساعدت روسيا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأرواح. وأعطت درسا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكل من كانت لديه نوايا عدوانية ضد مواطني روسيا. ومع ذلك، فإن حلف الناتو لم يتعلم الدرس، واستمر في الاقتراب بشكل ساخر ومتعجرف من حدود روسيا، بتوسيع دائرة الأعضاء المحتملين في الحلف".وشدد مدفيديف على أن الغرب ساعد كييف في تخريب اتفاقيات مينسك وإطلاق القوميين والحكومة الضعيفة برئاسة الرئيس الحالي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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مدفيديف: الغرب لم يتعلم الدرس والحديث الدبلوماسي مع أوكرانيا غير مجد

05:56 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الحديث مع المعتدي بالدبلوماسية فقط أمر لا جدوى منه.
وقال مدفيديف للصحفيين، معلقا على ممارسات كييف في دونباس: "روسيا لم تستطع تحمل هذه الهمجية ولا جدوى من التحدث مع المعتدي بلغة الدبلوماسية فقط ، تجب مساءلته من موقع القوة".
وأشار مدفيديف إلى أن حلف الناتو والولايات المتحدة لم يتعلما الدرس من اعتراف روسيا بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، واقتربا بسخرية من الحدود الروسية.

وقال بهذا الصدد: "في عام 2008 اتخذت قرارا صعبا بالاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. باستخدام القوة العسكرية والإرادة السياسية، ساعدت روسيا في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأرواح. وأعطت درسا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وكل من كانت لديه نوايا عدوانية ضد مواطني روسيا. ومع ذلك، فإن حلف الناتو لم يتعلم الدرس، واستمر في الاقتراب بشكل ساخر ومتعجرف من حدود روسيا، بتوسيع دائرة الأعضاء المحتملين في الحلف".

وشدد مدفيديف على أن الغرب ساعد كييف في تخريب اتفاقيات مينسك وإطلاق القوميين والحكومة الضعيفة برئاسة الرئيس الحالي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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