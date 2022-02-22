https://arabic.sputniknews.com/20220222/----بريتني-سبيرز-تتعاقد-على-كتابة-مذكراتها-بمبلغ-ضخم-1058996691.html
بريتني سبيرز تتعاقد على كتابة مذكراتها بمبلغ ضخم
بريتني سبيرز تتعاقد على كتابة مذكراتها بمبلغ ضخم
تعاقدت المطربة العالمية، بريتني سبيرز، على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:15+0000
2022-02-22T13:15+0000
2022-02-22T13:16+0000
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وكشفت مصادر لموقع "Page Six" ونقلت عن صحيفة الغارديان البريطانية، أن بريتني وقعت رسميا مع إحدى دور النشر لتتولى الإشراف على كتابة مذكراتها مقابل 15 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم حيث أن المذكرات ستكون حصرية لمؤسسة "Simon & Schuster" التي فازت بالصفقة بعد أسابيع من نيل نجمة البوب حريتها رسميا وتحررها من وصاية والدها.ومن المقرر أن تكشف بيرتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.وقد صرحت بيرتني فيما سبق، أن أفراد عائلتها يجب أن يكونوا جميع في السجن جراء معاملتهم السيئة لها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بريتني سبيرز تتعاقد على كتابة مذكراتها بمبلغ ضخم
13:15 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
تعاقدت المطربة العالمية، بريتني سبيرز، على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي".
وكشفت مصادر لموقع "Page Six" ونقلت عن صحيفة الغارديان البريطانية
، أن بريتني وقعت رسميا مع إحدى دور النشر لتتولى الإشراف على كتابة مذكراتها مقابل 15 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم حيث أن المذكرات ستكون حصرية لمؤسسة "Simon & Schuster" التي فازت بالصفقة بعد أسابيع من نيل نجمة البوب حريتها رسميا وتحررها من وصاية والدها.
ومن المقرر أن تكشف بيرتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.
وقد صرحت بيرتني فيما سبق، أن أفراد عائلتها يجب أن يكونوا جميع في السجن جراء معاملتهم السيئة لها.