https://arabic.sputniknews.com/20220223/آر-تي-تعلق-على-جونسون-بشأن-إعادة-النظر-بإصدار-ترخيص-بثها-1059054138.html

"آر تي" تعلق على جونسون بشأن إعادة النظر بإصدار ترخيص بثها

"آر تي" تعلق على جونسون بشأن إعادة النظر بإصدار ترخيص بثها

قالت آنا بيلكينا، نائبة رئيس تحرير قناة "آر تي"، إن المنظم البريطاني لم يشكك قط في شرعية رخصة القناة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:14+0000

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2022-02-23T14:14+0000

روسيا

العالم

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وفي تعليقها لوكالة "سبوتنيك"، تعقيبا على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول مراجعة الترخيص، قالت بيلكينا: "لم يشكك المنظم البريطاني Ofcom مطلقًا في صلاحية الترخيص الممنوح للقناة".وأضافت: "على مدار السنوات الأربع الماضية، لم تنتهك قناة "آر تي" مطلقًا قواعد البث الخاصة بشركة "Ofcom"، وهو ما لا يمكن قوله عن العديد من القنوات التلفزيونية الأخرى في البلاد".في وقت سابق، وعبر قناتها على "تلغرام"، كتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: " قال بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار ترخيص بث قناة آر تي".وأضافت: هذا، وفي نهاية الأمر، قد تبين أن الحكومة البريطانية هي من تنظم (أو تدير) أنشطة وسائل الإعلام، وليست الجهة المنظمة لوسائل الإعلام (دائرة الإعلام) هي من تدير أعمالها، وهو ما حاولوا إقناعنا به منذ سنوات عديدة.وختمت زاخاروفا: "شكرا على الاعتراف.. لا يقدر بثمن".ازداد الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب صعوبة في السنوات الأخيرة، وفي نوفمبر 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، "سبوتنيك" و"آر تي".واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك الرئيس الفرنسي، "سبوتنيك وآر تي" بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية، لكنهم لم يقدموا أي دليل.ووصف ممثلو روسيا الرسميون مثل هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/جونسون-بريطانيا-تعيد-النظر-في-إصدار-ترخيص-بث-قناة-آر-تي-والخارجية-الروسية-ترد-شكرا-1059050681.html

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