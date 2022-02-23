https://arabic.sputniknews.com/20220223/أجهزة-الأمن-الروسية-تمنع-هجوما-إرهابيا-في-القرم-1059039092.html
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة أرثوذكسية في شبه جزيرة القرم، واعتقل ستة أفراد. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:03+0000
2022-02-23T10:03+0000
2022-02-23T10:26+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101434/54/1014345479_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_02b11ced802a7835ed0a88f0adbe8855.jpg
وقال الجهاز في بيان: "منع جهاز الأمن الفيدرالي وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية "برافي سيكتور" أو (القطاع الأيمن)، (منظمة محظورة في روسيا)، الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان".وأضاف "صادر جهاز الأمن الفيدرالي مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز "القطاع الأيمن"، حسبما أفاد به مكتب الأمن المركزي".وأردف البيان: "في مرأب أحد المعتقلين تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة فيها عناصر مدمرة ومتفجرات، وتعليمات، ومراسلات مع مناقشة للهجوم الإرهابي المخطط له، وتأكيد تورط الموقوفين فيها".كما أشار البيان إلى أنه "تم العثور على دعاية الفكر الراديكالي على شبكة الإنترنت في معدات الاتصالات الخاصة بالراديكاليين، وتمت مصادرة رموز منظمة "القطاع الأيمن" في عناوين سكنهم".وأضاف البيان: "سيتم اتخاذ القرارات الإجرائية المناسبة فيما يتعلق بالمعتقلين".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/ترامب-اعتراف-روسيا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-قرار-رائع-وعبقري-1059039286.html
شبه جزيرة القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101434/54/1014345479_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_755b0a09293f6ec13233cf5d78b120a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم
10:03 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 10:26 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة أرثوذكسية في شبه جزيرة القرم، واعتقل ستة أفراد.
وقال الجهاز في بيان: "منع جهاز الأمن الفيدرالي وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية "برافي سيكتور" أو (القطاع الأيمن)، (منظمة محظورة في روسيا)، الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان".
وأضاف "صادر جهاز الأمن الفيدرالي مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز "القطاع الأيمن"، حسبما أفاد به مكتب الأمن المركزي".
وأردف البيان: "في مرأب أحد المعتقلين تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة فيها عناصر مدمرة ومتفجرات، وتعليمات، ومراسلات مع مناقشة للهجوم الإرهابي
المخطط له، وتأكيد تورط الموقوفين فيها".
كما أشار البيان إلى أنه "تم العثور على دعاية الفكر الراديكالي على شبكة الإنترنت في معدات الاتصالات الخاصة بالراديكاليين، وتمت مصادرة رموز منظمة "القطاع الأيمن" في عناوين سكنهم".
وأضاف البيان: "سيتم اتخاذ القرارات الإجرائية المناسبة فيما يتعلق بالمعتقلين".