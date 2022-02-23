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أردوغان: نساهم بإخلاص في السلام والتنمية في أفريقيا
أردوغان: نساهم بإخلاص في السلام والتنمية في أفريقيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل بإخلاص المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية في قارة أفريقيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T08:37+0000
2022-02-23T08:37+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وأكد الرئيس التركي عبر حسابه بموقع "تويتر" أن جولته بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال كانت ناجحة.وقال أردوغان "نعود إلى وطننا، بعد أن أتممنا بنجاح زيارتينا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال".وأضاف: "من خلال سياستنا القائمة على الشراكة الأفريقية، سنواصل الإسهام بإخلاص في السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة".وأرفق أردوغان التغريدة بلقطات مصورة أثناء زيارته للبلدين الأفريقيين.وكان أردوغان قد قام مؤخرا بجولة أفريقية، شملت زيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد الماضي والسنغال يوم الاثنين وغادرها الثلاثاء.وشارك في مراسم افتتاح "ستاد السنغال" الذي بنته شركة تركية ويتسع لـ50 ألف شخص.وحضر مراسم الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال وعقيلته مريم فايي سال، رؤساء غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، وليبيريا جورج وياه، وغامبيا أداما بارو، ورواندا باول كاغامي.ونزل أردوغان وبقية الزعماء الضيوف إلى أرض الملعب، حيث تحدث الرئيس التركي مع بعض اللاعبين، وتبادل التمريرات الكروية مع الرؤساء المشاركين في الافتتاح.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان: نساهم بإخلاص في السلام والتنمية في أفريقيا

08:37 GMT 23.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل بإخلاص المساهمة في السلام والاستقرار والتنمية في قارة أفريقيا.
وأكد الرئيس التركي عبر حسابه بموقع "تويتر" أن جولته بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال كانت ناجحة.
وقال أردوغان "نعود إلى وطننا، بعد أن أتممنا بنجاح زيارتينا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال".
وأضاف: "من خلال سياستنا القائمة على الشراكة الأفريقية، سنواصل الإسهام بإخلاص في السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة".
وأرفق أردوغان التغريدة بلقطات مصورة أثناء زيارته للبلدين الأفريقيين.
وكان أردوغان قد قام مؤخرا بجولة أفريقية، شملت زيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد الماضي والسنغال يوم الاثنين وغادرها الثلاثاء.
وشارك في مراسم افتتاح "ستاد السنغال" الذي بنته شركة تركية ويتسع لـ50 ألف شخص.
وحضر مراسم الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال وعقيلته مريم فايي سال، رؤساء غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، وليبيريا جورج وياه، وغامبيا أداما بارو، ورواندا باول كاغامي.
ونزل أردوغان وبقية الزعماء الضيوف إلى أرض الملعب، حيث تحدث الرئيس التركي مع بعض اللاعبين، وتبادل التمريرات الكروية مع الرؤساء المشاركين في الافتتاح.
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