https://arabic.sputniknews.com/20220223/أفضل-3-علاجات-طبيعية-لتساقط-الشعر-1059070391.html

أفضل 3 علاجات طبيعية لتساقط الشعر

أفضل 3 علاجات طبيعية لتساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر أمرا لا مفر منه بالنسبة لبعض الأشخاص انطلاقا من أسباب جينية، بينما بالنسبة للآخرين يكون ذلك نتيجة للنوم أو النظام الغذائي أو عوامل... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T21:11+0000

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الصحة

منوعات

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مهما كان سبب ترقق شعرك، يمكنك تجربة الطرق الطبيعية لتشجيع شعرك على النمو بشكل أقوى وأكثر سمكا.أحيانا يكون تساقط الشعر أمرا لا رجعة فيه، ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية للمساعدة في علاج تساقط الشعر عن طريق إبطائه مع تحفيز إعادة نمو الشعر.لتقوية نمو شعرك ، يمكن أن يساعد وضع الزيوت الأساسية على فروة رأسك، حيث تم استخدام العديد من الزيوت لعدة قرون بسبب خصائصها العلاجية، بحسب إكسبريس.لكن الأطباء يوصون بعدم وضع الزيوت العطرية مباشرة على فروة رأسك، لأنها يمكن أن تكون قوية جدًا وتسبب تهيجا لبشرة فروة رأسك.ويقترحون بدلا من ذلك، إضافة قطرات من الزيت إلى الشامبو الخاص بك، أو إلى زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتركه على فروة رأسك لبضع دقائق قبل شطف شعرك.ما هي أفضل ثلاث زيوت أساسية لتحفيز نمو الشعر؟1.اللافندرقد تجعلك رائحة اللافندر تشعر بالاسترخاء، لكنها في الواقع يمكن أن تسرع من نمو شعرك.يشتهر اللافندر أيضا بخصائصه المضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تحسن صحة فروة رأسك.2. النعناعيمنحك النعناع شعورا بالانتعاش، لكن هل تساءلت يوما عن سبب ذلك؟السبب الذي يمنحك هذا الشعور لدى وضع النعناع على جلدك أو لسانك هو أنه يحفز الدورة الدموية في المنطقة التي يلامسها.إذا قمت بتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، فإن بصيلات الشعر ستتمتع بإمداد دم صحي، مما قد يساعد في تحفيز نمو الشعر.3.خشب الأرزيُنسب لزيت خشب الأرز الأساسي موازنة الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة رأسك.يحتوي خشب الأرز أيضا على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تجعله علاجا فعالا لقشرة الرأس، والتي بدورها يمكن أن تسبب تساقط الشعر.وجدت الدراسات أن مستخلص خشب الأرز فعال بشكل خاص في منع تساقط الشعر عند مزجه مع إكليل الجبل وزيوت اللافندر.

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