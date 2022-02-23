https://arabic.sputniknews.com/20220223/ألمانيا-قرار-وقف-مشروع-التيار-الشمالي-2-لا-يمنع-تشغيله-يوما-ما-1059048565.html

ألمانيا: قرار وقف مشروع "التيار الشمالي-2" لا يمنع تشغيله يوما ما

ألمانيا: قرار وقف مشروع "التيار الشمالي-2" لا يمنع تشغيله يوما ما

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، أن وقف إجراءات اعتماد خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لا يعني بالضرورة أن المشروع لن يؤتي ثماره أبدا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار ألمانيا

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برلين- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، قال الوزير إن المشروع الذي يهدف لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، قد يتوقف بسبب الوضع في أوكرانيا، حيث تنسق برلين الإجراءات مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين.ومع ذلك، قال الوزير لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "لا يمكن الجزم بأن هذه الخطوة تفرض عقوبات على المشروع أو أنه لن ينطلق أبدا".وفي بيان آخر، أوضح المسؤول أنه منذ فترة طويلة كان هناك "وهم" بأن المشروع لا يمكن النظر إليه إلا من منظور السياسة الاقتصادية، حيث إن قضايا الطاقة مرتبطة الآن بالأمن.يوم الثلاثاء، أصدر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليماته لوزارة الاقتصاد في البلاد لاتخاذ "خطوة إدارية ضرورية" من أجل تعليق اعتماد الشركة المشغلة لخط الأنابيب، ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/كيف-ستؤثر-التوترات-الجيوسياسية-والأزمة-حول-أوكرانيا-على-الأسواق-المالية؟-1059045515.html

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