https://arabic.sputniknews.com/20220223/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شبكة-دولية-تمول-أنصار-الله-1059066224.html
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية "تمول" جماعة "أنصار الله"
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية "تمول" جماعة "أنصار الله"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية "تمول" جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T17:56+0000
2022-02-23T17:56+0000
2022-02-23T18:13+0000
الحرب على اليمن
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جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخزانة على موقعها الرسمي على الإنترنت مساء اليوم الأربعاء.وقالت الوزارة إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وذكر البيان أن الشبكة تمول "حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة".وقال البيان إن الشبكة حولت عشرات الملايين من الدولارات عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء إلى جماعة "أنصار الله".واتهم البيان الجماعة بأنها تواصل حملة مدمرة داخل اليمن، وأطلقت مرارا صواريخ باليستية وطائرات دون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الإمارات-هيئة-الرقابة-النووية-تكشف-مدى-قوة-محطة-براكة-بعد-هجمات-الحوثيين-1059046815.html
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الحرب على اليمن
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية "تمول" جماعة "أنصار الله"
17:56 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 18:13 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية "تمول" جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخزانة على موقعها الرسمي على الإنترنت
مساء اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكر البيان أن الشبكة تمول "حرب الحوثيين
ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة".
وقال البيان إن الشبكة حولت عشرات الملايين من الدولارات عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء إلى جماعة "أنصار الله".
واتهم البيان الجماعة بأنها تواصل حملة مدمرة داخل اليمن، وأطلقت مرارا صواريخ باليستية وطائرات دون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.