https://arabic.sputniknews.com/20220223/أمريكا-لن-نخوض-حربا-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1059071340.html
أمريكا: لن نخوض حربا مع روسيا بشأن أوكرانيا
أمريكا: لن نخوض حربا مع روسيا بشأن أوكرانيا
قالت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إنها لن تخوض حربا مع روسيا ولن تنشر قوات للقتال في أوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T21:47+0000
2022-02-23T21:47+0000
2022-02-23T21:47+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي: "لن نخوض حربا مع روسيا أو ننشر قوات عسكرية على الأرض في أوكرانيا لمحاربة روسيا".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/البنتاغون-لم-نر-مؤشرات-على-إغلاق-خطوط-الاتصال-العسكرية-النشطة-مع-روسيا-1059070908.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أمريكا: لن نخوض حربا مع روسيا بشأن أوكرانيا
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قالت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إنها لن تخوض حربا مع روسيا ولن تنشر قوات للقتال في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي: "لن نخوض حربا مع روسيا أو ننشر قوات عسكرية على الأرض في أوكرانيا لمحاربة روسيا".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين
بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.