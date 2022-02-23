https://arabic.sputniknews.com/20220223/أهم-المحطات-في-تاريخ-تأسيس-السعودية-1059043153.html
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير/ شباط، لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:10+0000
2022-02-23T11:10+0000
2022-02-23T11:10+0000
انفوجرافيك
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ويختلف "يوم التأسيس" عن "اليوم الوطني" في السعودية الذي يوافق 23 سبتمبر، رغم أهمية اليومين في تاريخ المملكة، ويشهدان على أحداث كان لها تأثير كبير لما وصلت إليه المملكة الآن.
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أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
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تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير/ شباط، لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون.
ويختلف "يوم التأسيس" عن "اليوم الوطني" في السعودية الذي يوافق 23 سبتمبر، رغم أهمية اليومين في تاريخ المملكة، ويشهدان على أحداث كان لها تأثير كبير لما وصلت إليه المملكة الآن.