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https://arabic.sputniknews.com/20220223/أهم-المحطات-في-تاريخ-تأسيس-السعودية-1059043153.html
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير/ شباط، لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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ويختلف "يوم التأسيس" عن "اليوم الوطني" في السعودية الذي يوافق 23 سبتمبر، رغم أهمية اليومين في تاريخ المملكة، ويشهدان على أحداث كان لها تأثير كبير لما وصلت إليه المملكة الآن.
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انفوجرافيك, инфографика

أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية

11:10 GMT 23.02.2022
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تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير/ شباط، لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون.
ويختلف "يوم التأسيس" عن "اليوم الوطني" في السعودية الذي يوافق 23 سبتمبر، رغم أهمية اليومين في تاريخ المملكة، ويشهدان على أحداث كان لها تأثير كبير لما وصلت إليه المملكة الآن.
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية - سبوتنيك عربي
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