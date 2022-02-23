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- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-ترحب-بالعقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-1059026783.html
أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا
أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا
رحب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوهانسك. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T01:26+0000
2022-02-23T01:26+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لقد حان لفرض عقوبات، ونرحب بإعلان الرئيس بايدن عن فرض عقوبات جديدة"، ضد روسيا.وشكر الوزير واشنطن على دعم بلاده.وأضاف كوليبا: "كييف ممتنة" للولايات المتحدة على المساعدات المالية وغيرها من المساعدات التي قدمتها إلى كييف على خلفية الأزمة الحالية.وأكد الوزير على أن أوكرانيا لا تخطط لإجلاء سكان ماريوبول وخاركيف.وأشار كوليبا، اليوم الى أن بلاده "ستقاتل من أجل كل شبر من أراضيها" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية.وقال الوزير للصحفيين: "الخطة أ هي استخدام كل أداة دبلوماسية لاحتواء روسيا ومنع المزيد من التصعيد. "الخطة ب" - قاتل من أجل كل شبر من الأرض".وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش "في المرحلة الخاصة"، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان الاستنفار العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كومينترنوفو-في-دونباس-1059024903.html
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا

01:26 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyوزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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رحب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوهانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لقد حان لفرض عقوبات، ونرحب بإعلان الرئيس بايدن عن فرض عقوبات جديدة"، ضد روسيا.
وشكر الوزير واشنطن على دعم بلاده.
وأضاف كوليبا: "كييف ممتنة" للولايات المتحدة على المساعدات المالية وغيرها من المساعدات التي قدمتها إلى كييف على خلفية الأزمة الحالية.
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس
أمس, 21:39 GMT
وأكد الوزير على أن أوكرانيا لا تخطط لإجلاء سكان ماريوبول وخاركيف.
وأشار كوليبا، اليوم الى أن بلاده "ستقاتل من أجل كل شبر من أراضيها" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل الأزمة الحالية.
وقال الوزير للصحفيين: "الخطة أ هي استخدام كل أداة دبلوماسية لاحتواء روسيا ومنع المزيد من التصعيد. "الخطة ب" - قاتل من أجل كل شبر من الأرض".
وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش "في المرحلة الخاصة"، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان الاستنفار العام.
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