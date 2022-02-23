عربي
مراسل "سبوتنيك": انفجارات تهز العاصمة دمشق الآن
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-تطالب-بعقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-الدولي-1059071895.html
أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن على خلفية طلب لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين
أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن على خلفية طلب لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين
طلبت أوكرانيا، مساء اليوم الخميس، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية طلب رئيسا لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T22:31+0000
2022-02-23T22:40+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3f4ffae4d2ef51fa194ed5b517aa53d.jpg
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر: "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة دونيتسك ولوهانسك لروسيا تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يعد تصعيدًا إضافيًا للوضع الأمني".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
https://arabic.sputniknews.com/20220223/قائدا-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-يطلبان-الدعم-من-بوتين-لمواجهة-الاعتداءات-من-القوات-الأوكرانية-1059070064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8b8507dabbd5c0a7d23b1066c031e105.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن على خلفية طلب لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين

22:31 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 23.02.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
تابعنا عبرGoogle news
طلبت أوكرانيا، مساء اليوم الخميس، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية طلب رئيسا لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر: "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة دونيتسك ولوهانسك لروسيا تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يعد تصعيدًا إضافيًا للوضع الأمني".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
رئيسا لوغانسك ودونيتسك يطلبان الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية
20:53 GMT
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала