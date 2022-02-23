https://arabic.sputniknews.com/20220223/إسرائيل-في-أول-تعليق-على-الأزمة-ندعم-سيادة-أوكرانيا-ووحدة-أراضيها-1059055243.html

إسرائيل في أول تعليق على الأزمة: ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

إسرائيل في أول تعليق على الأزمة: ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

علقت إسرائيل، لأول مرة على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قائلة إنها تدعم سيادة الأخيرة ووحدة أراضيها. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:30+0000

2022-02-23T14:30+0000

2022-02-23T14:30+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تشارك إسرائيل القلق الدولي بشأن الخطوات في شرق أوكرانيا والتصعيد الشديد في الوضع، وتأمل في إيجاد حل دبلوماسي يؤدي إلى التهدئة ومستعدة للانضمام إلى ذلك، إذا تطلب الأمر. وتؤيد إسرائيل وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا ".وصدر البيان بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع وزراء الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني غانتس والمالية أفيغدور ليبرمان، وكذلك المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية ألون أوشفيتس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".ولم يحمل البيان الإسرائيلي أي ذكر أو إدانة لروسيا، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه: "لم يتم تقديم أي طلب أمريكي رسمي (بشأن تعليق إسرائيل على الأزمة)، لكن جلسة استماع للأمم المتحدة تعقد اليوم، لذا على أي حال كان مطلوبا من إسرائيل التعليق"، وبحسب قوله كان التفاهم في إسرائيل هو أنه لم يعد من الممكن إسكات الموضوع.وأمس الثلاثاء، قالت القناة ذاتها، إن إسرائيل تبحث إمكانية إدانة روسيا بشأن النزاع مع أوكرانيا، لكنها تخشى من أن يؤدي ذلك إلى إغضاب الرئيس فلاديمير بوتين ما قد يضر بحرية العمل العسكري لإسرائيل في سوريا.وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل إخلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، ونقل طاقمها للعمل في مكتب جديد تم افتتاحه في مدينة لفيف غربي البلاد قرب الحدود البولندية.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم