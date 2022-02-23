https://arabic.sputniknews.com/20220223/إعلام-مصدر-سوداني-يكشف-سبب-رفض-أثيوبيا-الوصول-إلى-اتفاق-بشأن-سد-النهضة-1059040528.html

إعلام: مصدر سوداني يكشف سبب رفض أثيوبيا الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

إعلام: مصدر سوداني يكشف سبب رفض أثيوبيا الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

كشف مصدر حكومي سوداني سبب رفض أعضاء الحكومة الأثيوبية التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، في المفاوضات الجارية بين دول المصب (مصر والسودان) وأديس أبابا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T10:36+0000

2022-02-23T10:36+0000

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وقال المصدر بوفد الحكومة السوداني في مفاوضات سد النهضة، الذي فضل حجب اسمه، إن "بعض أعضاء الحكومة الإثيوبية يرفضون الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، لاعتقادهم أن هذا الأمر سيؤثر على الخزانات والمشاريع المستقبلية التي ستنفذها أديس أبابا".وأضاف المصدر لصحيفة "السوداني": "رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، كان متصالحاً مع مصر والسودان خلال الاحتفال. وتساءل: "هل توجد دولة في العالم تعتمد على الكلام الشفاهي والمعسول؟ وإذا غادر آبي احمد المنصب ماذا يكون مصير السودان؟".ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد الماضي، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.وذكرت هيئة البث الإثيوبية أن "رئيس الوزراء آبي أحمد دشن رسمياً عملية توليد الطاقة في سد النهضة الكبير بعد الانتهاء من عملية الاختبار والبدء في إنتاج الكهرباء".وأوضحت الهيئة الرسمية أنه "تم تشغيل توربين واحد بقدرة 375 ميغاواط من أصل 13 وحدة توربينية"، مشيرة إلى أنه "هناك اثنين من التوربينات على وشك الانتهاء"، وأضافت بأن السد "يخضع حاليًا لتطوير سريع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العامين المقبلين".بدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار السودان اليوم, مصر