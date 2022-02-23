https://arabic.sputniknews.com/20220223/إيران-تحريض-الناتو-هو-سبب-أزمة-أوكرانيا-وتحليقه-قرب-حدودنا-مبعث-قلق-1059039464.html

إيران: تحريض الناتو هو سبب أزمة أوكرانيا وتحليقه قرب حدودنا "مبعث قلق"

إيران: تحريض الناتو هو سبب أزمة أوكرانيا وتحليقه قرب حدودنا "مبعث قلق"

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "أزمة أوكرانيا سببها تحريض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة على التصعيد"،... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران: "تحريض الناتو هو السبب في أزمة أوكرانيا والتدخلات الأمريكية لا تساعد في حلها"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن "الناتو بتحريضه يؤزم المنطقة المحيطة بإيران وتحليق طائراته بالقرب من الحدود الإيرانية مبعث قلق لنا ويزعزع الاستقرار".وتابع عبداللهيان "إيران تشجع جميع الأطراف على حل المشاكل بالطرق السلمية والدبلوماسية، ولا ترى الحرب حلا للأزمة الأوكرانية، وإنما الحل يكون عبر الحوار".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الثلاثاء إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتعتقد ضرورة تجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوترات"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى "العمل من أجل تسوية الخلافات من خلال الحوار وفي إطار سلمي"، مضيفا: "تدخلات الناتو وأعماله الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى المزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.

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