https://arabic.sputniknews.com/20220223/افتتاح-مكتب-تمثيلي-لبورصة-الألماس-الإسرائيلية-في-بورصة-دبي-للماس-1059054299.html
افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس
افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس
افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبا تمثيليا لها في بورصة دبي للماس، كإحدى الخطوات الجديدة بين البلدين اللذين أعلنا تطبيع العلاقات بينهما في 2020. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:17+0000
2022-02-23T14:17+0000
2022-02-23T14:17+0000
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وبحسب، وكالة الأنباء الإماراتية، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع المكتب التمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في دبي.وأشارت الوكالة إلى أن الافتتاح حضره ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي.وسبق وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم بورصة دبي للماس، الاثنين الماضي، أن الإمارات أصبحت أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021، متفوقة بذلك على بلجيكا.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد
افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس
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افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبا تمثيليا لها في بورصة دبي للماس، كإحدى الخطوات الجديدة بين البلدين اللذين أعلنا تطبيع العلاقات بينهما في 2020.
وبحسب، وكالة الأنباء الإماراتية
، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع المكتب التمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في دبي.
وأشارت الوكالة إلى أن الافتتاح حضره ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي.
وسبق وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم بورصة دبي للماس، الاثنين الماضي، أن الإمارات أصبحت أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021، متفوقة بذلك على بلجيكا.