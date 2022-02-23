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افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس
افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس
افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبا تمثيليا لها في بورصة دبي للماس، كإحدى الخطوات الجديدة بين البلدين اللذين أعلنا تطبيع العلاقات بينهما في 2020. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:17+0000
2022-02-23T14:17+0000
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وبحسب، وكالة الأنباء الإماراتية، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع المكتب التمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في دبي.وأشارت الوكالة إلى أن الافتتاح حضره ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي.وسبق وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم بورصة دبي للماس، الاثنين الماضي، أن الإمارات أصبحت أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021، متفوقة بذلك على بلجيكا.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد

افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس

14:17 GMT 23.02.2022
© REUTERS / SATISH KUMARدبي، الإمارات
دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / SATISH KUMAR
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افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبا تمثيليا لها في بورصة دبي للماس، كإحدى الخطوات الجديدة بين البلدين اللذين أعلنا تطبيع العلاقات بينهما في 2020.
وبحسب، وكالة الأنباء الإماراتية، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع المكتب التمثيلي لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في دبي.
وأشارت الوكالة إلى أن الافتتاح حضره ممثلون من مركز دبي للسلع المتعددة والاتحاد العالمي لبورصات الماس وبورصة إسرائيل للماس والقنصلية الإسرائيلية في دبي.
وسبق وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم بورصة دبي للماس، الاثنين الماضي، أن الإمارات أصبحت أكبر مركز تجاري للألماس الخام في 2021، متفوقة بذلك على بلجيكا.
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