https://arabic.sputniknews.com/20220223/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-عاصفة-ترابية-1059044267.html
الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية
الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، من عاصفة ترابية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:24+0000
2022-02-23T11:24+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها إن الأجواء هادئة حتى الآن علي القاهرة والدلتا، إلا أنها لا تخلو من الغبار على إثر هبوب رياح جنوبية هادئة قادمة من امتداد منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط.وأضافت الهيئة أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تتبدل الأحوال مع دخول المساء، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا.وأشار خبراء الأرصاد إلى توافر فرص لسقوط الأمطار على الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد الي القاهرة.ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الغربية السحب الكثيفة الممطرة، والتي تتقدم تدريجيا مع الوقت لتشمل مطروح والإسكندرية، فيما تنخفض درجة الحرارة علي كافة الأنحاء.وتشهد البلاد، صباح اليوم الأربعاء، طقسا دافئا، غائما نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وفي الليل يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/برودة-شديدة-ليلا-الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس--1058916772.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، من عاصفة ترابية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن الأجواء هادئة حتى الآن علي القاهرة والدلتا، إلا أنها لا تخلو من الغبار على إثر هبوب رياح جنوبية هادئة قادمة من امتداد منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط
.
وأضافت الهيئة أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تتبدل الأحوال مع دخول المساء، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا.
وأشار خبراء الأرصاد
إلى توافر فرص لسقوط الأمطار على الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد الي القاهرة.
ويتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الغربية السحب الكثيفة الممطرة، والتي تتقدم تدريجيا مع الوقت لتشمل مطروح والإسكندرية، فيما تنخفض درجة الحرارة علي كافة الأنحاء.
وتشهد البلاد، صباح اليوم الأربعاء، طقسا دافئا، غائما نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، وفي الليل يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.