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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الأمم-المتحدة-أسعار-الغذاء-في-لبنان-ارتفعت-بنسبة-1000-1059036897.html
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في لبنان ارتفعت بنسبة 1000%
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في لبنان ارتفعت بنسبة 1000%
أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان يشهد حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T09:17+0000
2022-02-23T09:17+0000
لبنان
اقتصاد
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وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "أسعار المواد الغذائية في لبنان قد ارتفع بنسبة 1000%".وأضاف أن "لبنان يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد".وتابع: "أصبحت المواد الغذائية الأساسية الآن بعيدة المنال بالنسبة لمعظم العائلات في البلاد".ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، وتشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.كما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف.ووفقا للبنك الدولي، فإن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/احتجاجات-وقطع-طرق-في-لبنان-على-خلفية-تردي-الأوضاع-الاقتصادية--1055976773.html
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لبنان, اقتصاد

الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في لبنان ارتفعت بنسبة 1000%

09:17 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أغلقوا قصر العدل دعما لقاضي التحقيق
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أغلقوا قصر العدل دعما لقاضي التحقيق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان يشهد حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "أسعار المواد الغذائية في لبنان قد ارتفع بنسبة 1000%".
وأضاف أن "لبنان يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد".
وتابع: "أصبحت المواد الغذائية الأساسية الآن بعيدة المنال بالنسبة لمعظم العائلات في البلاد".
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، وتشهد البلاد بين الحين والآخر احتجاجات على خلفية غلاء المحروقات والخدمات، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية السيئة.
سائقون في لبنان يغلقون طريقا رئيسيا أثناء مشاركتهم في إضراب يوم الغضب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
احتجاجات وقطع طرق في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية
13 يناير, 10:34 GMT
كما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف.
ووفقا للبنك الدولي، فإن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
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