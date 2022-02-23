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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الإمارات-صفقات-معرضي-يومكس-وسيمتكس-2022-تتجاوز-540-مليون-دولار-1059049727.html
الإمارات… صفقات معرضي "يومكس وسيمتكس 2022" تتجاوز 540 مليون دولار
الإمارات… صفقات معرضي "يومكس وسيمتكس 2022" تتجاوز 540 مليون دولار
تجاوز إجمالي الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية في معرضي "يومكس وسيمتكس 2022" ملياري درهم (نحو 540 مليون دولار أمريكي). 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:10+0000
2022-02-23T13:10+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكر ذلك موقع "الإمارات 24"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإماراتية عقدت 6 صفقات مع شركات خارجية ومحلية في اليوم الثالث من المعرضين، مشيرة إلى أن صفقات اليوم الثالث جعلت إجمالي الصفقات يكسر حاجز الملياري درهم.وفي تقرير سابق، أمس الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه تم توقيع 3 صفقات خلال ثاني أيام المعرضين، مشيرة إلى أن الصفقات هذا العام تتجاوز قيمتها ما تم إبرامه من صفقات في عام 2020.وتنظم الإمارات النسخة الخامسة من معرضي "يومكس وسيمتكس" برعاية محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشارك فيهما نحو 26 دولة.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات… صفقات معرضي "يومكس وسيمتكس 2022" تتجاوز 540 مليون دولار

13:10 GMT 23.02.2022
© AP Photo / Jon Gambrellمعرض "آيدكس" الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017
معرض آيدكس الدولي للسلاح والمعدات العسكرية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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تجاوز إجمالي الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية في معرضي "يومكس وسيمتكس 2022" ملياري درهم (نحو 540 مليون دولار أمريكي).
ذكر ذلك موقع "الإمارات 24"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإماراتية عقدت 6 صفقات مع شركات خارجية ومحلية في اليوم الثالث من المعرضين، مشيرة إلى أن صفقات اليوم الثالث جعلت إجمالي الصفقات يكسر حاجز الملياري درهم.
وفي تقرير سابق، أمس الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه تم توقيع 3 صفقات خلال ثاني أيام المعرضين، مشيرة إلى أن الصفقات هذا العام تتجاوز قيمتها ما تم إبرامه من صفقات في عام 2020.
وتنظم الإمارات النسخة الخامسة من معرضي "يومكس وسيمتكس" برعاية محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشارك فيهما نحو 26 دولة.
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