https://arabic.sputniknews.com/20220223/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-قمة-طارئة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1059059181.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قمة طارئة حول الأزمة الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قمة طارئة حول الأزمة الأوكرانية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن "الإجراءات العدوانية" الروسية ضد أوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:30+0000
2022-02-23T15:30+0000
2022-02-23T15:41+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ميشيل في رسالة إلى زعماء الكتلة اليوم الأربعاء: "من المهم أن نستمر في التوحد والتصميم وأن نحدد بشكل مشترك نهجنا وأعمالنا الجماعية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضاف: "لذلك أود أن أدعوكم لحضور (قمة) خاصة للمجلس الأوروبي يوم الخميس 24 فبراير (شباط)، والتي ستنعقد بحضور شخصي في بروكسل وتبدأ في الساعة 20:00 (1900 بتوقيت غرينتش)".تأتي القمة في أعقاب تبني الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا لإعلانها الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الواقعتان ضمن إقليم دونباس، وتفويض القوات المسلحة بإرسال قوات حفظ سلام إذا دعت الضرورة.ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يُبقي على المزيد من العقوبات الأكثر صرامة في جعبته إذا "غزت القوات الروسية مزيدا من الأراضي، خارج نطاق سيطرة الانفصاليين"، في إشارة للجمهوريتين.وكتب ميشيل في دعوته للقمة: "استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين".وقال إن "الأعمال العدوانية التي يقوم بها الاتحاد الروسي تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها. كما أنها تقوض النظام الأمني الأوروبي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قمة طارئة حول الأزمة الأوكرانية
15:30 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من يوم الخميس بشأن "الإجراءات العدوانية" الروسية ضد أوكرانيا.
وقال ميشيل في رسالة إلى زعماء الكتلة اليوم الأربعاء: "من المهم أن نستمر في التوحد والتصميم وأن نحدد بشكل مشترك نهجنا وأعمالنا الجماعية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف: "لذلك أود أن أدعوكم لحضور (قمة) خاصة للمجلس الأوروبي يوم الخميس 24 فبراير (شباط)، والتي ستنعقد بحضور شخصي في بروكسل وتبدأ في الساعة 20:00 (1900 بتوقيت غرينتش)".
تأتي القمة في أعقاب تبني الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا لإعلانها الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الواقعتان ضمن إقليم دونباس، وتفويض القوات المسلحة بإرسال قوات حفظ سلام إذا دعت الضرورة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يُبقي على المزيد من العقوبات الأكثر صرامة في جعبته إذا "غزت القوات الروسية مزيدا من الأراضي، خارج نطاق سيطرة الانفصاليين"، في إشارة للجمهوريتين.
وكتب ميشيل في دعوته للقمة: "استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين".
وقال إن "الأعمال العدوانية التي يقوم بها الاتحاد الروسي تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها. كما أنها تقوض النظام الأمني الأوروبي".