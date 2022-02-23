https://arabic.sputniknews.com/20220223/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إرسال-بعثة-لمراقبة-الانتخابات-النيابية-اللبنانية-في-مايو-القادم-1059041251.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو القادم
الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو القادم
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عزمه إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو القادم؛ وذلك تلبية لدعوة من الحكومة اللبنانية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:46+0000
2022-02-23T10:46+0000
2022-02-23T10:46+0000
لبنان
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أمستردام- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، "استجابة لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة إلى لبنان لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو 2022".من جهته، قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "إن بعثة الاتحاد الأوروبي ستساهم في تحقيق عملية انتخابية شاملة وشفافة، وتعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان"؛ مشيرا إلى تقديم دعم مالي وتقني وسياسي، لإعداد الانتخابات في لبنان.وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 أيار/مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه يجرى القيام بجميع التحضيرات اللازمة، لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتقسم مقاعد المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وبالتناسب بين المذاهب.وستُجري الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو القادم
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عزمه إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو القادم؛ وذلك تلبية لدعوة من الحكومة اللبنانية.
أمستردام- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، "استجابة لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة إلى لبنان لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو 2022".
من جهته، قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "إن بعثة الاتحاد الأوروبي ستساهم في تحقيق عملية انتخابية شاملة وشفافة، وتعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان"؛ مشيرا إلى تقديم دعم مالي وتقني وسياسي، لإعداد الانتخابات في لبنان
.
وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 أيار/مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه يجرى القيام بجميع التحضيرات اللازمة
، لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.
وكان مجلس النواب اللبناني صادق، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية، في 27 آذار/مارس 2022، لكن الرئيس عون رفض التوقيع على هذه المصادقة.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتقسم مقاعد المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وبالتناسب بين المذاهب.
وستُجري الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم".