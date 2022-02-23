https://arabic.sputniknews.com/20220223/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-رسميا-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-تشمل-351-برلمانيا-و27-فردا-وكيانا-1059060641.html
الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات ضد روسيا تشمل 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا
الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات ضد روسيا تشمل 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا
أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا فرض عقوبات ضد روسيا تشمل 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:57+0000
2022-02-23T15:57+0000
2022-02-23T16:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي "تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم مجموعة من الإجراءات استجابة لقرار الاتحاد الروسي بالاعتراف بالأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة، والقرار اللاحق بإرسال قوات إلى هناك".وأضاف البيان أنه سيتم نشر قائمة الأشخاص، التي تفرض عليهم في الساعات القليلة القادمة.يوم الثلاثاء، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على قرار بفرض الجزء الأول من العقوبات بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودنيتسك.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مرسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الصندوق-المخول-بحماية-التيار-الشمالي2--من-العقوبات-الأمريكية-ينهي-مهمته-1059057770.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات ضد روسيا تشمل 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا
15:57 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 16:24 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا فرض عقوبات ضد روسيا تشمل 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي "تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم مجموعة من الإجراءات استجابة لقرار الاتحاد الروسي بالاعتراف بالأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة، والقرار اللاحق بإرسال قوات إلى هناك".
وأضاف البيان أنه سيتم نشر قائمة الأشخاص، التي تفرض عليهم في الساعات القليلة القادمة.
يوم الثلاثاء، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على قرار بفرض الجزء الأول من العقوبات بعد اعترافها بجمهوريتي لوغانسك ودنيتسك.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مرسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.