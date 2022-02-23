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البرهان: ندعو القوى السياسية إلى التوافق لإخراج السودان من الأزمة
البرهان: ندعو القوى السياسية إلى التوافق لإخراج السودان من الأزمة
حث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في البلاد على "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:21+0000
2022-02-23T15:21+0000
أخبار السودان اليوم
لقاء البرهان - نتنياهو
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وأفاد بيان للجيش السوداني، بأن البرهان أكد خلال خطابه، أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة"، داعيا القوى السياسية إلى "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".وأشار البرهان في خطابه إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة"، داعيا كل مكونات المجتمع السوداني إلى التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
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أخبار السودان اليوم, لقاء البرهان - نتنياهو

البرهان: ندعو القوى السياسية إلى التوافق لإخراج السودان من الأزمة

15:21 GMT 23.02.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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حث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في البلاد على "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأفاد بيان للجيش السوداني، بأن البرهان أكد خلال خطابه، أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة"، داعيا القوى السياسية إلى "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأشار البرهان في خطابه إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة"، داعيا كل مكونات المجتمع السوداني إلى التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
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