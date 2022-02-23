https://arabic.sputniknews.com/20220223/البرهان-ندعو-القوى-السياسية-إلى-التوافق-لإخراج-السودان-من-الأزمة-1059058465.html
البرهان: ندعو القوى السياسية إلى التوافق لإخراج السودان من الأزمة
البرهان: ندعو القوى السياسية إلى التوافق لإخراج السودان من الأزمة
حث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في البلاد على "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:21+0000
2022-02-23T15:21+0000
2022-02-23T15:21+0000
أخبار السودان اليوم
لقاء البرهان - نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
وأفاد بيان للجيش السوداني، بأن البرهان أكد خلال خطابه، أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة"، داعيا القوى السياسية إلى "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".وأشار البرهان في خطابه إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة"، داعيا كل مكونات المجتمع السوداني إلى التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, لقاء البرهان - نتنياهو
البرهان: ندعو القوى السياسية إلى التوافق لإخراج السودان من الأزمة
تابعنا عبر
حث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في البلاد على "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأفاد بيان للجيش السوداني، بأن البرهان أكد خلال خطابه، أمام ضباط وجنود بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة"، داعيا القوى السياسية إلى "التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأشار البرهان في خطابه إلى التحديات والتهديدات، التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة "الحرجة"، داعيا كل مكونات المجتمع السوداني إلى التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.