عربي
وزير الخارجية الأوكراني: كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220223/البرهان-يوجه-رسالة-إلى-الملك-سلمان-وولي-العهد-السعودي-1059054513.html
البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي
البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي
وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:16+0000
2022-02-23T14:16+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
جاء ذلك بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن البرهان وجه برقية تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودي بهذه المناسبة، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا مزيدا من النمو التطور.وقال البرهان إن ما حققته السعودية من نهضة حضارية وإنجازات تنموية شاملة هو محل إشادة، مشيرا إلى أن السودان حريص على توطيد العلاقات مع المملكة والتعاون المشترك في كل المجالات.وتحتفل السعودية لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، في 22 فبراير/ شباط، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون، بينما يكون الاحتفال باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/سعودي-يسير-239-كيلومترا-على-الأقدام-احتفالا-بيوم-التأسيس-فيديو-1059042629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي

14:16 GMT 23.02.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبرGoogle news
وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن البرهان وجه برقية تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودي بهذه المناسبة، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا مزيدا من النمو التطور.
أورلاندو تيرانوفا سائق البحرين ضمن فريق ريد إكستريم ومساعده دانيال أوليفيراس كاريراس، خلال المرحلة السابعة، الرياض إلى الدوادمي، المملكة العربية السعودية، 9 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
سعودي يسير 239 كيلومترا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس... فيديو
10:59 GMT
وقال البرهان إن ما حققته السعودية من نهضة حضارية وإنجازات تنموية شاملة هو محل إشادة، مشيرا إلى أن السودان حريص على توطيد العلاقات مع المملكة والتعاون المشترك في كل المجالات.
وتحتفل السعودية لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، في 22 فبراير/ شباط، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون، بينما يكون الاحتفال باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.
© Sputnikأهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
أهم المحطات في تاريخ تأسيس السعودية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала