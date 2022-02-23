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البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي
البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي
وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:16+0000
2022-02-23T14:16+0000
2022-02-23T14:16+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن البرهان وجه برقية تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودي بهذه المناسبة، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا مزيدا من النمو التطور.وقال البرهان إن ما حققته السعودية من نهضة حضارية وإنجازات تنموية شاملة هو محل إشادة، مشيرا إلى أن السودان حريص على توطيد العلاقات مع المملكة والتعاون المشترك في كل المجالات.وتحتفل السعودية لأول مرة في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، في 22 فبراير/ شباط، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون، بينما يكون الاحتفال باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/سعودي-يسير-239-كيلومترا-على-الأقدام-احتفالا-بيوم-التأسيس-فيديو-1059042629.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
البرهان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي
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وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن البرهان وجه برقية تهنئة للملك سلمان وولي العهد السعودي بهذه المناسبة، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا مزيدا من النمو التطور.
وقال البرهان إن ما حققته السعودية من نهضة حضارية وإنجازات
تنموية شاملة هو محل إشادة، مشيرا إلى أن السودان حريص على توطيد العلاقات مع المملكة والتعاون المشترك في كل المجالات.
وتحتفل السعودية لأول مرة
في تاريخها بما أطلق عليه "يوم التأسيس"، في 22 فبراير/ شباط، نسبة إلى تأسيس المملكة قبل 3 قرون، بينما يكون الاحتفال باليوم الوطني يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.