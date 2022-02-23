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https://arabic.sputniknews.com/20220223/البنتاغون-روسيا-عززت-قواتها-تمهيدا-لغزو-أوكرانيا-ونراقبها-من-الفضاء-1059066933.html
البنتاغون: روسيا عززت قواتها تمهيدا لغزو أوكرانيا ونراقبها من الفضاء
البنتاغون: روسيا عززت قواتها تمهيدا لغزو أوكرانيا ونراقبها من الفضاء
قال مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية المتواجدة في محيط أوكرانيا "جاهزة للاجتياح"، واتخذت 80% منها مواقع متقدمة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T18:29+0000
2022-02-23T18:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الرئيس فلاديمير بوتين قام بحشد ما يقرب من 100% من قوات تعتقد واشنطن أنه سيستخدمها للغزو.وتابع أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل مراقبة أنشطة القوات الروسية من الفضاء.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيس-وزراء-لاتفيا-روسيا-تنقل-قوات-ودبابات-إلى-شرق-أوكرانيا-1059063702.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: روسيا عززت قواتها تمهيدا لغزو أوكرانيا ونراقبها من الفضاء

18:29 GMT 23.02.2022
© REUTERS / BELTAالمناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / BELTA
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قال مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية المتواجدة في محيط أوكرانيا "جاهزة للاجتياح"، واتخذت 80% منها مواقع متقدمة.
وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الرئيس فلاديمير بوتين قام بحشد ما يقرب من 100% من قوات تعتقد واشنطن أنه سيستخدمها للغزو.
وتابع أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل مراقبة أنشطة القوات الروسية من الفضاء.
 المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تغطية أحداث دونباس
رئيس وزراء لاتفيا: روسيا تنقل قوات ودبابات إلى شرق أوكرانيا
16:43 GMT
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
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