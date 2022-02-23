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الجيش المصري يضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها... صور
الجيش المصري يضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها... صور
أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة والذخائر. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:57+0000
2022-02-23T12:57+0000
أخبار مصر الآن
الجيش المصري
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وأفاد بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.وأضاف أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات، التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.وأوضح أن عناصر التفتيش والكشف عن المهربات، كثفت من جهودها التى أسفرت عن ضبط عربة نقل محملة بمكعبات مياه وعدد من البراميل والتى عثر بداخلها على 19 بندقية آلية، و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FN، و3 رشاشات متعددة، بالإضافة إلى نظارتين ميدان وتليسكوبين قناصة.وتم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 قطعة ذخيرة، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيه---9-مدفع-جديد-للجيش-المصري-1058996266.html
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أخبار مصر الآن, الجيش المصري

الجيش المصري يضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها... صور

12:57 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة والذخائر.
وأفاد بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.
وأضاف أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات، التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.
كيه - 9 مدفع جديد للجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
أمس, 12:59 GMT
وأوضح أن عناصر التفتيش والكشف عن المهربات، كثفت من جهودها التى أسفرت عن ضبط عربة نقل محملة بمكعبات مياه وعدد من البراميل والتى عثر بداخلها على 19 بندقية آلية، و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FN، و3 رشاشات متعددة، بالإضافة إلى نظارتين ميدان وتليسكوبين قناصة.
وتم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 قطعة ذخيرة، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
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