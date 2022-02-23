https://arabic.sputniknews.com/20220223/الحدود-المعلنة-والفعلية-لجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1059057382.html
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
أدى النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014، بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:11+0000
2022-02-23T15:11+0000
2022-02-23T15:11+0000
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وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وعلى إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مرسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.لمتابعة آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا، تابعوا تغطية أحداث دونباس على موقعنا.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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أدى النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014، بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين، بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروسيا أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، في الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
وعلى إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مرسومي الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.
لمتابعة آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك
و لوغانسك
، وأخبار اللاجئين من دونباس
في روسيا، تابعوا تغطية أحداث دونباس
على موقعنا.