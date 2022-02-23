https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخارجية-البريطانية-لا-أدلة-مؤكدة-على-إرسال-روسيا-قوات-إلى-دونباس-1059031045.html
الخارجية البريطانية: لا أدلة مؤكدة على إرسال روسيا قوات إلى دونباس
الخارجية البريطانية: لا أدلة مؤكدة على إرسال روسيا قوات إلى دونباس
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن روسيا أعلنت أنها سترسل قوات إلى دونباس، لكن لا يوجد دليل واضح على ذلك حتى الآن. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:37+0000
2022-02-23T07:37+0000
2022-02-23T07:37+0000
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقالت الوزيرة لـ"شبكة سكاي نيوز": "سمعنا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه أنه سيرسل قوات، لكن ليس لدينا حتى الآن دليل كامل على حدوث ذلك".وقال بوتين، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة، لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن جهود سلطات كييف الحالية، أنهت اتفاقيات مينسك، فقد ماتت الاتفاقيات قبل فترة طويلة من اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، منوها إلى أن روسيا عملت في إطار اتفاقيات مينسك منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وكانت مهتمة بتنفيذها.وتابع بوتين موضحا أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".وحول مطالب أوكرانيا الأخيرة بإعادة الترسانة النووية، قال الرئيس الروسي: "أوكرانيا لديها كل شيء لتخطي أي عوائق بشأن الأسلحة النووية، ما ينقصها فقط نظام تخصيب اليورانيوم لكن حتى هذ الأمر مجرد مسألة تقنية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم
الخارجية البريطانية: لا أدلة مؤكدة على إرسال روسيا قوات إلى دونباس
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن روسيا أعلنت أنها سترسل قوات إلى دونباس، لكن لا يوجد دليل واضح على ذلك حتى الآن.
وقالت الوزيرة لـ"شبكة سكاي نيوز": "سمعنا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه أنه سيرسل قوات، لكن ليس لدينا حتى الآن دليل كامل على حدوث ذلك".
هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر.
وقال بوتين، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة، لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، مشيرا إلى أنه "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن جهود سلطات كييف الحالية، أنهت اتفاقيات مينسك، فقد ماتت الاتفاقيات قبل فترة طويلة من اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، منوها إلى أن روسيا عملت في إطار اتفاقيات مينسك منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وكانت مهتمة بتنفيذها.
وتابع بوتين موضحا أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".
وأضاف قائلا: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن.. من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية.. هذا يعتمد على الموقف".
وحول مطالب أوكرانيا الأخيرة بإعادة الترسانة النووية، قال الرئيس الروسي: "أوكرانيا لديها كل شيء لتخطي أي عوائق بشأن الأسلحة النووية، ما ينقصها فقط نظام تخصيب اليورانيوم لكن حتى هذ الأمر مجرد مسألة تقنية".