https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخارجية-التركية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-اليونانية-1059060468.html
الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة اليونانية
الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة اليونانية
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى أنقرة، إثر تعرض مواطنين أتراك للإصابة على يد خفر السواحل اليوناني، حسب... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:59+0000
2022-02-23T15:59+0000
2022-02-23T15:59+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وجاء في بيان نشرته وكالة "الأناضول"، أن "الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطنين أتراك على يد خفر السواحل اليوناني".هذا وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن اليونان تواصل ممارسة سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين.ووصف جاويش أوغلو سياسية الإعادة القسرية للمهاجرين بأنها تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.وقال الوزير التركي، إن اليونان تتحمل مسؤولية مصرع 19 شخصا جراء البرد القارس، بعد إجبارهم على العودة إلى الأراضي التركية.وأشار إلى أن أعدادًا كبيرة من المهاجرين من دول عدة لقوا مصرعهم وسط بحر إيجة نتيجة تعطيل اليونان لقواربهم.وقال إن دعم أو تجاهل المعاملة اللاإنسانية بحجة حماية الحدود يتعارض جذريا مع القيم التي يحاول الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها.وفي الثاني من الشهر الجاري، عثرت السلطات التركية على جثث 11 مهاجرا غير شرعي قرب حدود اليونان في ولاية أدرنة جراء البرد بينما توفي آخر بعد نقله للمستشفى.وفي اليوم التالي، عثرت على جثث 7 مهاجرين آخرين في المنطقة نفسها. وتقول السلطات التركية إنهم ماتوا من البرد بعدما أرغمتهم السلطات اليونانية على العودة إلى تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/وزير-الخارجية-التركي-اليونان-تواصل-انتهاك-حقوق-الإنسان--1058217007.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, اليونان
الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة اليونانية
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى أنقرة، إثر تعرض مواطنين أتراك للإصابة على يد خفر السواحل اليوناني، حسب تعبيرها.
وجاء في بيان نشرته وكالة "الأناضول"، أن "الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطنين أتراك على يد خفر السواحل اليوناني".
هذا وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن اليونان تواصل ممارسة سياسة الإعادة القسرية للمهاجرين.
ووصف جاويش أوغلو سياسية الإعادة القسرية للمهاجرين بأنها تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال الوزير التركي
، إن اليونان تتحمل مسؤولية مصرع 19 شخصا جراء البرد القارس، بعد إجبارهم على العودة إلى الأراضي التركية.
وأشار إلى أن أعدادًا كبيرة من المهاجرين من دول عدة لقوا مصرعهم وسط بحر إيجة نتيجة تعطيل اليونان لقواربهم.
وقال إن دعم أو تجاهل المعاملة اللاإنسانية بحجة حماية الحدود يتعارض جذريا مع القيم التي يحاول الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها.
وفي الثاني من الشهر الجاري، عثرت السلطات التركية على جثث 11 مهاجرا غير شرعي قرب حدود اليونان في ولاية أدرنة جراء البرد بينما توفي آخر بعد نقله للمستشفى.
وفي اليوم التالي، عثرت على جثث 7 مهاجرين آخرين في المنطقة نفسها. وتقول السلطات التركية إنهم ماتوا من البرد بعدما أرغمتهم السلطات اليونانية على العودة إلى تركيا.